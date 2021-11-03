/659642/متى-تنخفض-درجات-الحرارة--الأرصاد-الجوية-تجيب

تحدثت منار غانم متنبئ جوي في هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ومواعيد استقرارها وذلك بعد تساؤلات عديدة من قبل المواطنين بشأن هذا الموضوع.

وأشارت غانم خلال مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة أعلى من المعدل بدرجة أو درجتين، وأن يسود طقس مائل للحرارة في القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد خلال فترة سطوع الشمس، مضيفة أن الظاهرة الجوية المسيطرة على حالة الطقس خلال هذه الفترة هي الشبورة المائية، وحتى الجمعة القادم.

موعد اخفاض درجات الحرارة

وردت غانم عن تساؤلات المواطنين بشأن انخفاض درجات الحرارة قائلة أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مع بداية فصل الشتاء في 21 ديسمبر، ولكن بداية شهر ديسمبر ستشهد انخفاض درجات الحرارة في ساعات النهار لتسجل بين 24 إلى 25 درجة مئوية.

هذا وجاءت درجات الحرارة المتوقَّعة اليوم حسب ما ذكرته هيئة الارصاد كالتالي:

درجة الحرارة الصغرى القاهرة: 19

درجة الحرارة الكبرى القاهرة:29

درجة الحرارة الصغرى الإسكندرية: 20

درجة الحرارة الكبرى الإسكندرية: 29

درجة الحرارة الصغرى طنطا: 19

درجة الحرارة الكبرى طنطا: 29

درجة الحرارة الصغرى مطروح: 17

درجة الحرارة الكبرى مطروح: 27

درجة الحرارة الصغرى سيوة: 15

درجة الحرارة الكبرى سيوة: 31

درجة الحرارة الصغرى بورسعيد: 21

درجة الحرارة الكبرى بورسعيد: 28

درجة الحرارة الصغرى الزقازيق: 19

درجة الحرارة الكبرى الزقازيق: 30

درجة الحرارة الصغرى السويس: 21

درجة الحرارة الكبرى السويس: 30

درجة الحرارة الصغرى كاترين: 15

درجة الحرارة الكبرى كاترين: 25

درجة الحرارة الصغرى شرم الشيخ: 24

درجة الحرارة الكبرى شرم الشيخ: 33

درجة الحرارة الصغرى الفيوم: 17

درجة الحرارة الكبرى الفيوم: 30