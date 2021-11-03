أحمد شوبير: الشناوي ضمن قائمة الأهلي وخروج كهربا «صور»

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تنظر جماهير النادي الأهلي الإعلاني الرسمي لقائمة القلعة الحمراء، لمواجهة الزمالك الجمعة القادمة في لقاء الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر الإعلامي الكبير احمد شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع السوشيال ميديا "تويتر" تغريدة، أكد من خلالها غياب محمود عبد المنعم كهربا وعودة محمد الشناوي لقائمة النادي الأهلي لمباراة القمة الـ 123 مع الزمالك.

ومن الجدير بالذكر يغيب الدولي المصري محمد الشناوي حارس النادي الأهلي الأول والمنتخب الاول عن صفوف المارد الأحمر بسبب الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب امام ليبيا.

أما عن غياب محمود عبد المنعم كهربا، يغيب عن لقاء القمة أمام الزمالك، بسبب ما تم تسريبه للإعلام بينه وبين المدير الفني بيتسو موسيماني قبل لقاء البنك الأهلي بالجولة الثانية بالدوري.

موعد مباراة القمة:

يدخل فريق النادي الأهلي أمام غريمة التقليدي الزمالك مباراته يوم الجمعة المقبل، حيث يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة القمة 123 والتي ستجمع بينهما في إطار الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز 2021-22، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

يدخل النادي الأهلي تحت قيادة موسيماني معسكراً مغلقاً لمباراة القمة أمام الزمالك يوم الجمعة القادمة ضمن الجولة الثالثة من الدوري العام.

وحدثت مناوشات بين كهربا وموسيماني قبل الديربي المنتظر تحديدا منذ اللقاء الماضي، خلال المؤتمر الصحفي عندما ناقش موسيماني أحد الصحفيين وسأله عن جلسته السرية مع كهربا، ليرد المدرب الجنوب أفريقي بأنه عرف من يسرب أخبار الفريق، في إشارة منه بأن اللاعب هو من يسرب الأخبار للاعلام.

أزمات كهربا مع موسيماني

وليست تلك الأزمة الأولى لكهربا مع موسيماني، حدث من قبل بينهم مشادة خلال المران أستبعد على أثرها كهربا من حسابات موسيماني، ولم يشارك لفترة كبيرة، لتحدث أزمة جديدة بينهم مرة أخرى قبل لقاء الزمالك الهام.

ويريد موسيماني الحفاظ على هدوء الفريق خلال تلك المرحلة الهامة، فمن المتوقع عدم أعتماده على اللاعب في ظل الحالة المتوترة بينهم.

ويعد كهربا ليس الخيار الأساسي لموسيماني خلال مشوارة مع الأهلي، وحتى في بعض الأحيان لا يشاركه كبديل، ربما يرجع ذلك إلى العلاقة الغير مستقرة بينهم، أوعد أقتناع المدرب بإمكانياته الفنية.

بيرسي تاو الحل الأول

يعتمد الفريق في الفترة الحالية على بيرسي تاو وميكيسوني بشكل أساسي في مركز الجناح، وشارك حسين الشحات بديلا في اللقاء الماضي أمام البنك الأهلي في لإشارة لإبتعاد كهربا عن تشكيلة الأهلي خلال مباراة الزمالك القادمة.

ويعتلي الأهلي صدارة ترتيب الدوري العام برصيد 6 نقاط بفارق الأهادف عن الزمالك، الذي يأتي بالمركز الثاني، مما سيشهد لقاء حماسي بين الفريقين، وكلاً منهم يلعب من أجل الفو وأقتناص الثلاث نقاط.