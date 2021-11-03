/659638/صلاح-يقود-تشكيل-ليفربول-أمام-أتليتكو-مدريد-بدوري-الأبطال

يلتقي ليفربول أمام أتليتكو مدريد بعض أقل من ساعة بملعب أنفيلد معقل الريدز، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى يورجن كلوب لمواصلة انتصاراته وتحقيق الفوز على ملعبه ووسط جماهيره، بعدما نجح وفاز في اللقاء الماضي 3/2، في مباراة شهدت تألق كبير لمحمد صلاح وإحرازة لهدفين من 3 بملعب ميتروبوليتانو معقل الفريق الإسباني.

ويسعى أتلليتكو مدربد لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، من أجل حجز بطاقة الترشح للدور القادم من أحد البطاقتين، ولا يريد أن يزيد من أوجاعه بعد خسارته المباراة الماضية.

تشكيل ليفربول لمواجهة أتلتيكو مدريد:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت، ماتيب، فان دايك، تيسمسكاس.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تشامبرلين.

الهجوم: ساديو ماني، جوتا، محمد صلاح.

تاريخ مواجهات الفريقين:

تواجه الفريقين في خمس مباريات من قبل في دوري أبطال أوروبا، نجح من خلالهم ليفربول في الفوز بمباراة، بينما حسم لصالحه فريق أتلتيكو مدريد مباراتين وخيم التعادل بينهم على مباراة.

سجل فريق ليفربول في شباك أتلتيكو مدريد سبع أهداف، بينما سجل فريق أتلتيكو مدريد في شباك ليفربول ثمان أهداف.

تفوق أتلتيكو مدريد بانتصارين، مقابل فوز واحد للريدز، وحسم التعادل نتيجة مباراتين أخرتين، وأحرز لاعبو الفريق الإسباني 8 أهداف، وسجل نظيره الإنجليزي 7 فقط.

ليفربول أمام اتليتيكو مدريد:

حقق ليفربول الفوز على اتليتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب واندا ميترو بوليتانو، معقل الفريق الإسباني.

وجاء الهدف الثاني لمحمد صلاح والثالث لفريقة من خلال ركلة جزاء، من خلال تسديدة ضعيفة علي مرمي أوبلاك في الزاوية اليمنى، الفارغة، وجاءت ضربة الجزاء، من خلال تدخل مدافع اصحاب الارض على البرتغالي ديجو جوتا.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح اول اهداف فريقة في شباك اتليتكو مدريد، في الدقيقة الـ 8 من عمر المباراة، على طريقته المعتاده.

واحرز محمد صلاح الهدف من خالص مجهوده الفردي، من خلال مراوغة الاول والثاني والمرور من الثالث والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

وسجل نابي كيتا الهدف الثاني لفريق ليفربول، من خلال تسديدة لكرة مرتده من داخل منطقة الجزاء، ليسكنها الشباك ويزيد الأفضلية للريد علي أرض اتليتيكو مدريد.

رفض اتليتيكو مدريد تقدم الضيف ليفربول، ليعود جريزمان ويسجل الهدف والثاني، ويعيد فريقه في نتيجة المباراة.