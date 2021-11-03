مايان السيد تثير الجدل بسبب «إبطها»..والفنانة ترد: «أنا حرة..مليش دعوة بتفكيركم الجنسي»

/659639/مايان-السيد-تثير-الجدل-بسبب-إبطهاوالفنانة-ترد-أنا-حرةمليش-دعوة-بتفكيركم-الجنسي

ردت الفنانة الشابة مايان السيد على الجدل المثار حولها في الأونة الأخيرة بشأن تعمدها إظهار إبطها في الصور التي تتداولها على مواقع التواصل الإجتماعي، خاصة بعد مهرجان الجونة السينمائي.

دوت الخليج يرصد تعليق مايان السيد على منتقدي صورها الأخيرة

كتبت مايان عبر حسابها الرسمي بموقع التديونات القصيرة “تويتر”: “انا حرة، ارفع دراعي انزل دراعي. انا حرة. انا مليش دعوة بعقدكوا و مليش دعوة ب تريقتكوا و مليش دعوة ب تفكيركوا الجنسي ب "باطي" ربنا يشفي. كان لازم ارد”.

هذا وأعربت مايان السيد عن سعادتها بالمشاركة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي التي انتهت منذ يوم 22 من الشهر الماضي مشيرة إلى أنه اعتبرته أفضل حلم لها على الإطلاق.

كتبت مايان السيد عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسيوك”: “ليلة أمس شعرت وكأنني في حلم، "شكرًا لمهرجان الجونة على استضافتي لأكون شاهدة على هذه العظمة، لا استطيع انتظار مشاهدة الأفلام وحضور الندوات”.

وتألقت مايان السيد على السجادة الحمراء في يوم افتتاح المهرجان بفستان نبيتي طويل، كشف عن إحدى ساقيها وتعمدت وضع مكساج خفيف يتناسب مع هدوء الفستان أما تسريحة شعرها فربطته ليبرز تألقها ولم تبالغ كثيرا في وضع الإكسسوارت.

مايان السيد تتألق في دراما رمضان 2021

الجدير بالذكر أنه شهدت الفنانة مايان السيد تألق واسع واذدهار فني في رمضان 2021، اذ شاركت في مسلسل “لعبة نيوتن”، مع الفنانة منى زكي الذي ويدور حول حازم وهنا المتحابين يتخذان قرارا بإنجاب وليدهما المرتقب على الأراضي الأمريكية طمعًا في الجنسية، إلا أن عقبات كثيرة ستعترض طريقهما وتهدد بتدمير زواجهما، خاصة حين تبقى هنا في أمريكا ولا تعود.

و شارك في بطولته كل من الفنان محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.

وشاركت أيضا في مسلسل"حرب أهلية" مع يسرا وباسل الخياط وجميلة عوض، مسلسل "هجمة مرتدة" مع أحمد عز وهند صبري