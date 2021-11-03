/659641/جماهير-الزمالك-تطلق-هاشتاج-للهجوم-على-محمد-نصر-قبل-لقاء-الأهلي-صور

أطلقت جماهير الزمالك هاشتاج على تويتر، أعتراضاً على تعيين محمد نصر مخرجاً لمباراة القمة بين الأهلي والزمالك بستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري العام .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأصبح الهاشتاج متصدراً على تويتر ووصل للمركز الأول على مستوى مصر بعد تدوينه منذ ساعات قليله، ويأتي أعتراض جماهير الزمالك بسبب تحيز محمد نصر للنادي الأهلي على حد قولهم .

ومن ضمن أسباب رفض محمد نصر لإخراج اللقاء هو إعلانه بأنه أهلاوي بشكل صريح في أكثر من لقاء خلال أستضافته، مؤكداً أنه يقبل أن يسب أحد والده ووالدته ولا يغلط في النادي الأهلي، ولكن خرج مرة أخرى ويوضح بأن تصريحه كان مجازي لا أكثر.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري:

ويستعد الأهلي والزمالك للقاء القادم الذي سيجمعهما يوم الجمعة القادمة، ويفكر كل مدير فني لمباغته الأخر للفوز بالقاء الهام الذي يعد تحديد مصير في بعض الأحيان.

وعقد أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني قبل انطلاق تدريب اليوم، وأكد أعضاء اللجنة على دعمهم التام للاعبين والجهاز الفني وثقتهم في قدرتهم على تحقيق الفوز خلال مباراة الجمعة، وفي نفس الوقت تعاهد اللاعبون وأعضاء الجهاز الفني على تقديم مباراة تليق بأسم الزمالك وتحقيق الفوز في لقاء القمة المقبل.

قائمة الزمالك لمواجهة الأهلي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري.