محمد مرعى رئيسا لتحرير قناة etc

جدة - نرمين السيد - وقال هانى العتال، رئيس مجلس الإدارة إن اختيار "مرعى" جاء لما يتمتع به من خبرات كبيرة فى المجال الإعلامى.

جدير بالذكر أن الإعلامى محمد مرعى عمل بالعديد من القنوات الفضائية، منها قنوات "أون تى فى" و"النهار"، كما كان أحد مؤسسى قناة "إكسترا نيوز" ومديرا لبرامجها لأكثر من ثلاث سنوات، بجانب العمل بشكل حر مع عدد من المؤسسات الإعلامية والصحفية الإقليمية والدولية، كما أعد وأنتج العديد من الأفلام الوثائقية داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى كتابته مقالات رأى خاصة بالقضايا المحلية والإقليمية والدولية واتجاهات الرأى العام بعدد من الصحف المصرية والعربية ومراكز الأبحاث، ويعمل حاليا خبيرا فى المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية ومديرا للمرصد المصرى التابع للمركز، وله كتابات وتحليلات حول أداء وإدارة المؤسسات الإعلامية.

من جانبة أكد مرعى، التزام القناة بالمعايير الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامى كاملا، وأنها تستهدف مخاطبة عقول المشاهدين بمختلف شرائحهم واهتماماتهم وتبنى قضاياهم بشكل موضوعى مبنى على حق المواطن فى المعرفة ورؤية القضايا والأحداث من كافة الزوايا، بهدف الوصول لوعى كامل وإدراك لحجم التغييرات فى الجمهورية الجديدة وما تشهده مصر من أكبر عملية إصلاح شامل فى تاريخها على كافة المستويات.

وختم مرعى بأن etc ستكون قناة عامة للأسرة المصرية والعربية، وستلبى احتياجات كل الفئات الاجتماعية من المحتوى الترفيهى والاجتماعى والسياسى والرياضى والثقافى عبر مجموعة متنوعة من البرامج وعرض لأبرز الأعمال السينمائية والدرامية.