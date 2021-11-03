محافظ الأقصر يبحث مع الوكالة السويسرية للتنمية مشروع النمو الأخضر الشامل

جدة - نرمين السيد - بحث مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، أعمال مشروع «النمو الأخضر الشامل فى مصر» الذى يتم تنفيذه فى المحافظة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO) بالاشتراك مع حكومة مصر بتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.





ويهدف المشروع إلى تعزيز النمو الاقتصادى الأخضر، وزيادة الإنتاجية، وإتاحة فرص عمل مع الحفاظ على البيئة، ويعد هدفا رئيسيا لاستراتيجية مصر 2030، وتقديم الخدمات المتطورة فى قطاع التدريب والتوظيف طبقا لمتطلبات السوق، والتدريب على اكتساب المهارات للشباب وخاصة المتعلقة بإنشاء الشركات والتسويق والعمل فى مشروعات الاقتصاد البيئى الدوار.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، باتريشيا دانزى مديرة الوكالة السويسرية للتعاون الإنمائى، والسفير دومينيك بارافيتشينى رئيس التعاون الاقتصادى والتنمية بأمانة الدولة للشئون الاقتصادية ووفد من الوكالة وسفارة سويسرا ومنظمة اليونيدو، والذى ضم السفيرة إيفون بومان سفيرة سويسرا الجديدة فى مصر والدكتور باسل الخطيب مدير مكتب منظمة اليونيدو ومسؤولى مشروع النمو الأخضر، وذلك بحضور محمد عبدالقادر نائب المحافظ وسعدى عبدالقادر مدير عام الادارة العامة للبرامج الاجنبية بمحافظة الأقصر.

ورحب المحافظ خلال الاجتماع بالوفد وأشاد بدور الوكالة وما تقوم به من مشروعات إنمائية، مضيفا أن هذا اللقاء هو امتداد للاهتمام الدولى والمصرى بالتغيرات المناخية، متمنيا أن نصل إلى توصيات يكون لها دور فاعل ومؤثر.

واستعرض المحافظ مقومات وإمكانيات المحافظة الواعدة كونها محافظة صديقة للبيئة، وما شهدته مؤخرا من استضافة يوم المدن العالمى الذى عقد تحت عنوان "تكيف المدن مع التغيرات المناخية" برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وبمشاركة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية محمود شعراوى مع عدد من الوزراء، ومسؤولين بمنظمة الأمم المتحدة والمستوطنات البشرية وقيادات وعمد من عدة دول، لافتا إلى أن الأقصر استطاعت تحقيق التوازن فى التنمية كمحافظة ومدينة فى البنية التحتية التراثية الخاصة بها.

ومن جانبه، أبدى وفد الوكالة السويسرية للتعاون الإنمائى انطباعاتهم الجيدة عن محافظة الأقصر والمشروعات التى تنفذ بها لرفع المستوى المعيشى والتعليمى للمواطن.

وأكدت مديرة الوكالة السويسرية للتعاون الانمائى أن لمصر وسويسرا علاقات متميزة وتعاون مشترك فى مختلف المجالات، لاسيما فى مجال حماية وتحسين البيئة، مشيرة إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون فى مجالات الاستثمار لتوفير فرص العمل وتحقيق التنمية الحضارية المتكاملة والنمو الأخضر.

وبدورها، أشارت سفيرة سويسرا لدى مصر إلى أن مدينة الأقصر هى أول مدينة تزورها بعد وصولها إلى مصر، قائلة إنها زارت الأقصر مسبقا لكنها منبهرة هذه المرة بما شاهدته فى المدينة، مشيدة بحجم التطوير الذى تم فى المحافظة مؤخرا.