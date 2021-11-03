جدة - نرمين السيد - أعلن مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله شوضة رئيس محكمة النقض، عن فتح باب سحب ملفات التعيين فى وظيفتى رئيس محكمة (ب)، وقاض بالمحاكم الابتدائية من الدرجتين المناظرتين بهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة، وذلك من مقر الأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالى فى وسط القاهرة اعتبارًا من يوم السبت الموافق 6 / 11 / 2021 حتى نهاية يوم الإثنين الموافق 15/ 11 / 2021.





على أن يتم تقديم الملف بالمقر ذاته خلال الفترة من السبت الموافق 20 / 11 / 2021 حتى نهاية يوم الخميس الموافق 9 / 12 / 2021 مصحوبا بشهادة التخرج، وبيان تدرج وظيفى، وشهادتين من جهة العمل بنتيجة تقارير التفتيش الفنى، وبعدم توقيع أية عقوبات تأديبية طول مدة الخدمة، وقيد ميلاد مميكن، وقيد عائلى للوالد، والجد لأب، والجد لأم، والزوج (فى حالة الزواج)، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وعدد (6) صور حديثة 4×6 بخلفية بيضاء. وكان مجلس القضاء الأعلى قد أصدر بتاريخ 25 / 10 / 2021 إعلانه عن قبول طلبات تعيين دفعة جديدة من القاضيات بالمحاكم الابتدائية بشرط ألا يقل تقدير المتقدمة التراكمى فى الليسانس عن تقدير جيد، وألا يقل عمرها عن ثلاثين سنة، ولا يزيد عن أربعين عاما، وألا يكون وقع عليها جزاءات تأديبية، وأن تجتاز المقابلة الشخصية أمام مجلس القضاء الأعلى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 6 نوفمبر.. فتح باب سحب ملفات التقدم لتعيين قاضيات بالمحاكم الابتدائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.