وفاة اللواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق عن 86 عامًا

توفى اللواء حسن الالفى وزير الداخلية الاسبق عن عمر ناهز 86 سنة.
وعين اللواء حسن الألفي وزير للداخلية مصر في الفترة من 18 إبريل 1993 إلى 18 نوفمبر 1997 خلفاً للواء محمد عبد الحليم موسى.
وأقيل اللواء حسن الألفي عقب مذبحة الأقصر في 17 نوفمبر 1997 ليتولى اللواء حبيب العادلي الوزارة.
يعد الألفي وزير الداخلية الخامس في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك حيث عمل قبل توليه الوزارة محافظاً لأسيوط ثم محافظاً لسوهاج وكان قد عمل بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قبل اختياره محافظاً ثم وزيراً للداخلية.
ويشار إلى أن اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق، تعرض لمحاولة اغتيال؛ حينما حاول أحد أعضاء تنظيم الجهاد في عام 1993، تفجير نفسه في موكبه، وقد تم قتل عضو التنظيم، بينما أصيب اللواء حسن الألفي وعدد من حراسه.
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