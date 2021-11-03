اشتكى العديد من مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من تعطل المنصة الرئيسية وخدماتها الأخرى ماسنجر وإنستجرام. فيما رصد موقع Down detector المتخصص في رصد الأعطال عبر الإنترنت، شكاوي من العديد من المستخدمين تشير لتعطل المنصة لديهم، ولم يتضح بعد سبب هذا التعطل. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل... تعطل فيسبوك

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مرة أخري .. تعطل "فيس بوك" و"ماسنجر" و"إنستجرام" لدى بعض المستخدمين حول العالم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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