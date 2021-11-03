رحيل وزير الداخلية الأسبق حسن الألفى

توفي اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق، منذ قليل في منزله عن عمر ناهز 85 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، اللواء الألفي من مواليد محافظة الشرقية، عين وزيراً للداخلية في الفترة من 18 إبريل 1993 إلى 18 نوفمبر 1997 خلفاً للواء محمد عبد الحليم موسى، وأقيل عقب مذبحة الأقصر في 17 نوفمبر 1997 قد تعرض لمحاولة اغتيال عام 1993 حينما حاول أحد أعضاء تنظيم الجهاد تفجير نفسه في موكب الوزير، وأصيب اللواء الألفي وعدد من حراسه.

ومن المقرر أن تخرج الجنازة من مسجد الشرطة غدا عقب صلاة الظهر.

الجدير بالذكر أن اللواء الألفي يُعد خامس وزير للداخلية في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عمل قبل توليه الوزارة ضابطاُ بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ثم محافظاً لأسيوط، ثم محافظاً لسوهاج.