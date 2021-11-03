انت الان تتابع تفاصيل خبر الصحة والتعليم تضعان 4 سيناريوهات لغلق المدارس وتعليق الدراسة بسبب كورونا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن السيناريوهات الخاصة بتعليق الدراسة بالمدارس، وذلك في إطار الاستعدادات التي تقوم بها وزارة الصحة والسكان لاستقبال الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، والتي اجتاحت العديد من دول العالم، حيث أكدت وزارة الصحة على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الموجه الثانية من ذلك الوباء بينهم، وبالنسبة لاستمرار الدراسة في المدارس، فقد اتفقت كلاً من وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الصحة على السيناريوهات الخاصة بتعليق الدراسة في المدارس في ظل استمرار أزمة وباء كورونا المستجد، ولأهمية ذلك فسوف نستعرض فى السطور التالية السيناريوهات التي وضعتها وزاتي الصحة والتربية والتعليم حول غلق المدارس وتعليق الدراسة.

سيناريوهات إغلاق المدارس وتعليق الدراسة في ظل استمرار أزمة كورونا المستجد (كوفيد- 19):-

مع تزايد أعداد المصابين بوباء كورونا المستجد في الموجة الثانية منه، أعدت وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سيناريوهات إغلاق المدارس في حالة ظهور إصابات كورونا بين الطلاب وذلك كالتالي:-

يذكر أنه مع بدء ظهور الموجه الأولي من وباء كورونا المستجد في مصر مطلع شهر مارس الماضي، قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبتوجيهات من مجلس الوزراء بتعليق الدراسة وإغلاق المدارس، وتم استبدال امتحانات الفصل الدراسي فى كافة المراحل التعليمية بنظام الأبحاث، وهذا السيناريو تعمل وزارة التربية والتعليم على عدم تكراره أو تجنبه، حيث أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أكثر من مرة، بأنة لن يتم تعليق الدراسة بالمدارس وأنه لن يتم حذف أى شيئ من المناهج الدراسية المقررة على الطلاب.