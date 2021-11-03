/659646/وفاة-اللواء-حسن-الألفي-وزير-الداخلية-الأسبق-عن-عمر-يناهز-86-عام

توفي اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق، منذ قليل، عن عمر ناهز 86 سنة، وتقام صلاة الجنازة في مسجد الشرطة في التجمع الأول.

اللواء حسن الألفي تم تعيينه وزيرًا للداخلية خلال الفترة من 18 إبريل 1993 إلى 18 نوفمبر 1997 خلفًا للواء محمد عبدالحليم موسى، وأقيل عقب مذبحة الأقصر في 17 نوفمبر 1997 ليتولى وإرسال شريط فيديو للرئيس مبارك، صوره أحد السائحين كشف فيه حالة التراخي الأمني، فيما نجح الألفي في تحجيم الإرهاب وكشف أخطر تنظيماته.

وفاة اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق عن عمر يناهز 86 عام

وكان اللواء حسن الألفي وزير الداخلية الأسبق قد تعرض لمحاولة اغتيال حينما حاول أحد أعضاء تنظيم الجهاد تفجير نفسه في موكب الوزير، وقد تم قتل عضو التنظيم بينما أصيب اللواء حسن الألفي وعدد من حراسه في عام 1993.

ويعد الألفي وزير الداخلية الخامس في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث عمل قبل توليه الوزارة محافظاً لأسيوط ثم محافظاً لسوهاج وكان قد عمل بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قبل اختياره محافظاً ثم وزيراً للداخلية.