/659644/ميلان-يتعادل-مع-بورتو-ويقترب-من-توديع-دوري-أبطال-أوروبا

أنتهت مباراة ميلان أمام بورتو بالتعالد الإيجابي 1/1 على ملعب سان سيرو، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأقترب ميلان من توديع البطولة بشكل رسمي بعد التعادل المخيب للأمال على ملعبه ووسط جماهيره، حيث كان يريد ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق الانتصار على ملعبه لدخوله مرة أخرى للمنافس على أحد بطاقتين الصعود للدور القادم.

الأفضليه لمن من التعادل ؟

في الجانب الأخر تعد نتيجة التعادل جيده لبورتو خارج ملعبه، فيسعى الفريق لدخول المنافسة على الصعود بجانب ليفربول وأتليتكو مدريد.

وأفتتح فرناندو دياز الأهداف لصالح بورتو في الدقيقة 6 من اللقاء ثم تعادل الميلان بهدف لمبيمبا في مرماه، لينتهي اللقاء بشكل محبط ومخيب للفريق الايطالي.

وبذلك النتيجة يحتل ميلان المركز الاخير في المجموعة بنقطة وحيد، بينما أرتفع رصيد بورتو للنقطة رقم 5 في المركز الثاني.

تشكيل ميلان أمام بورتو:

تاتا - كالابريا - توموري - رومانيولي - ثيو هيرنانديز - تونالي - بن ناصر - ساليمايكيرس - إبراهيم دياز - لياو – جيرو

تيجة مباراة انتر وميلان:

انتهت مباراة انتر ميلان أمام يوفنتوس، بالتعادل الإيجابي لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

وتقدم إدين دجيكو لأصحاب الأرض بالهدف الأول مع مطلع الدقيقة 17، وتعادل باولو ديبالا من ركلة جزاء قبل نهاية المباراة بـ 5 دقايق.

بعد هذا التعادل يرتفع رصيد انتر ميلان للنقطة رقم 18 ويأتي بالمركز الثالث ويبتعد بفارق 7 نقاط عن نابولي المتصدر.

أما فريق يوفنتوس فقد وصل للنقطة رقم 15 ويأتي بالمركز السادس، ويبتعد بفارق 10 نقاط عن الصدارة.