/659647/والدي-توفى-وسبنا-تحت-البلاطة-وكنت-هتجوز-وأنا-في-إعدادي-أبرز-تصريحات-سليمان-عيد-ببرنامج-سهرانين

حل الفنان الكبير صلاح عبد الله والفنان الكوميدى سليمان عيد والمطربة نوران أبو طالب، ضيوفًا في برنامج «سهرانين» الذى يقدمه الفنان والإعلامى أمير كرارة، والمذاع على قناة «ON»، اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء.

دوت الخليج يرصد تصريحات الفنان الكوميدي سليمان عيد ببرنامج «سهرانين».

وفجر سليمان عيد تصريحات مفاجأة عن طفولته وحياته من بعد وفاة والده، الذي رحل عنه وهو في الثانوية العامة.

معاناة سليمان عيد قبل اقتحام عالم التمثيل

• أبويا كان تاجر جمال في إمبابة

• والدي توفى وأنا في ثانوية عامة وبقينا تحت البلاطة.

• كنت بشتغل في القماش والأنابيب وبشيل أسمنت من صغري.

• أول مرة أفكر اتجوز كنت في أولى إعدادي والبنت كانت في خامسة ابتدائي.

• أبويا رفض يجوزهالي فكتبت قصيدة هجاء في أهلي بقول فيها أنهم ناس ظالمة.

• كنت بكتب شعر وبسمع عبد الحليم وأعيط لما اتجوزت.

أول مشهد في حياتي عيدته 17 مرة مع أنه كان صامت.

• المشهد كان عبارة أني شايل صنية فيها 6 كاسات وبوزعهم

• قبلها مكنتش نايم ولا في أكل وشارب سجاير وقهوة، فكل اما أجي أقدم الصنية تقع على حد.

• شغلي وأنا صغير خلاني عارف اشيل مسئولية لما أبويا مات.

وعن صلعه أوضح سليمان عيد قائلًا: "شعري كان تقيل بس قدام مفيش شعر..وفي مرة كنت قاعد مع بنت معجب بيها وشعري اللي مخبي بيه الجزء اللي قدام طار"، متابعا: البنت أول ما شافت راسي كدا قامت جريت".

سليمان عيد يستأنف تصوير مشاهده بمسلسل «بيمبو»

في جانب آخر انتهى الفنان سليمان عيد من تصوير مشاهده فى مسلسل «بيمبو» الذى يشارك في بطولته مع عدد من الفنانين الشباب منهم أحمد مالك وهدى المفتى ومطرب الراب ويجز سينتيا خليفة، الفنانة رزان مغربى، وإخراج عمرو سلامة.