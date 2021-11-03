/659649/تشافي-نواصل-التحدث-مع-برشلونة-ومتحمس-للعودة-إنه-لأمر-مدهش

أكد الإسباني تشافي هيرنانديز لاعب فريق السد القطري السابق وأسطورة برشلونة الإسباني، والمدير الفني لفريق السد حالياً، عن عدم علمه من العودة للفريق الكتلوني مرة أخرى ولكن هذه المره كمدرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكانت العديد من التقارير الصحفية الإسبانية، ربطت تشافي بتدريب النادي الكتالوني، بعد إقالة رونالد كومان المدير الفني الهولندي السابق للبلوجرانا، عقب النتائج السلبية التي حققها الفريق مؤخراً.

وفد برشلونة بمباراة السد والدحيل

وتواجد وفد إداري من فريق برشلونة في ملعب مباراة السد والدحيل بالدوري القطري.

وقال تشافي عقب نهاية المباراة في تصريحات صحفية: "لا أعلم ماذا سوف يحدث، نحن نواصل التحدث، أنا إيجابي ويجب فهم ذلك".

توديع لاعبي السد

وأضاف: "الحديث مع لاعبي فريقي وتوديعهم كان أمر عاطفي لإني لا أدري ماذا سوف يحدث".

وأكمل تشافي: "إدارة فريق السد وبرشلونة يتفاوضون، هم يعلموا رغبتي، أنا متحمس من أجل العودة، أتمنى أن يحدث ذلك، سيكون أمر مدهش".

واختتم: "الأجواء جيدة وأنا متفائل، أرغب بالعودة للمنزل، الآن لدي عشاء مع إدارة السد وإدارة برشلونة ونتمنى أن تجري الأمور جيدًا".

ويأتي تشافي المدير الفني للسد القطري على رأس الترشيحات لتدريب الفريق الكتالوني، حيث كان اللاعب الكبير قائداً لبرشلونة ويعد من أساطير النادي الاسباني، ويقدم حالياً مع السد القطري أداء جيد، مما جعل مسئولو برشلونة يفكرون بإسناد له تدريب الفريق.

تدريب تشافي لبرشلونة يعجل برحيل كارتيرون عن الزمالك

وإذا تعاقد برشلونة مع تشافي بشكل رسمي، قد يلجأ الفريق القطري للتعاقد مع كارتيرون المدير الفني الحالي لنادي الزمالك، حيث يعد المدرب الفرنسي على رأس الترشيجات لتولي مهمة تدريب الفريق.

رحيل كارتيرون عن الزمالك

بجانب الحالة الغير مستقرة بين كارتيرون ومرتضى منصور حال عودته لرئاسة النادي مرة أخرى بعد حصولة على حكم بذلك، حيث رحل الفرنسي عن الزمالك المرة الأولى بسبب عدم راحته مع مرتضى منصور مما يعجل ذلك برحيله وموافقته على تدريب السد بالإضافة للمبلغ المالي الكبير الذي يقدمونه له.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة القادمة ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري العام بستاد القاهرة، ويأمل الفارس الأبيض لتحقيق الفوز على المارد الأحمر لإثبات تفوقه عليه والوصول للنقطة التاسعة من 3 مباريات.