صلاح عبدالله يكشف كواليس أول قصة حب بحياته: «نسيت اسمي ونادتني ميمي»

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كشف الفنان الكبير صلاح عبد الله عن أول قصة حب عاشها بحياته، وذلك خلال حلوله ضيفًا، اليوم الأبعاء، على برنامج «سهرانين» الذي يقدمه الفنان أمير كرارة.

دوت الخليج يرصد كواليس قصة الحب الأولى في حياة الفنان الكبير صلاح عبد الله.

حبيبة صلاح عبدالله تنسى اسمه

أوضح صلاح عبد الله أنه أُعجب ببنت لأول مرة وهو في مرحلة الثانوي، مشيرًا إلى أن أثناء حديثه معها كانت تسرح عنه وذات مرة، نادته بميمي وهو دلع يعود لشخص آخر.

ومن ثم ألف عبد الله قصيدة عن تجربته العاطفية أنها من خلالها علاقته معها.

أول تعليق لصلاح عبد الله بعد تعرضه لأزمة صحية

على الصعيد الآخر، وجه الفنان المصري، صلاح عبدالله، رسالة لجمهوره ومتابعيه عبر موقع "فيسبوك"، في أول تعليق له بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وكتب عبدالله عبر صفحته الرسمية: "ما ضحكت الدنيا قط ولا بكت.. ولكن كنت أنت الضاحك الباكي.. محظوظ جدًا أنت.. حين ظننت أن الحب يجعلك الأقوى.. وإن صفاء القلب يجعلك الأفضل.. وإن الطيبة ووضوحك وصراحتك.. هي ما تجعلك الإنسان الأفضل".

وكان الفنان صلاح عبدالله قد تعرض لأزمة قلبية مفاجئة، نقل على إثرها إلى المستشفى وأجرى قسطرة في القلب وتركيب دعامة.

أزمة صلاح عبد الله الصحية

من جانبها قالت ابنته دنيا، إن حالة والدها الفنان استقرت بعد إجراء القسطرة وتركيب الدعامة، وطمأنها الأطباء على حالته الصحية، حيث من الممكن أن يغادر المستشفى اليوم الجمعة.

وأكدت دنيا صلاح عبدالله أن الأطباء نصحوا والدها بالراحة لمدة أسبوع كامل في المنزل، على أن يعود بعد ذلك لممارسة عمله الفني.