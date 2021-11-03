مستشفى مصر للطيران تجتاز متطلبات التسجيل بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة

جدة - نرمين السيد - تقدم الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بالتهنئة لجميع العاملين بشركة مصرللطيران للخدمات الطبية لنجاح مستشفى مصر للطيران فى اجتياز المرحلة الثانية من متطلبات التسجيل بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المصرية GAHAR، وبدء المستشفى الإعداد والتجهيز للحصول على المرحلة النهائية لشهادة الاعتماد لتكون من أوائل المستشفيات فى جمهورية مصر العربية حصولاً على هذا الاعتماد.





جاء ذلك فى إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى بالتطوير المستمر للخدمة الطبية التى تقدمها مستشفى مصر للطيران لعملائها من داخل وخارج قطاع الطيران المدنى من خلال الحصول على كافة الاعتمادات والشهادات المتخصصة فى المجال الطبى. وبهذه المناسبة توجه الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخدمات الطبية، بالشكر والتقدير أيضا لكل من ساهم بإخلاص فى هذا الإنجاز وعلى رأسهم فريق إدارة الجودة والاعتماد لما بذلوه من مجهودات خلال الفترة السابقة وطالبهم بالاستمرار فى بذل أقصى مجهوداتهم للوصول إلى الهدف المنشود والحصول على الاعتماد بنجاح. وأضاف "صلاح" أن مستشفى مصر للطيران شهدت خلال الفترة الماضية عمليات تطوير شاملة على مستوى البنية الأساسية والمعدات والأجهزة الطبية والكوادر البشرية فى مختلف التخصصات تؤهلها لاجتياز كافة الاعتمادات الطبية فضلا عن الشراكات مع عدد من الكيانات الطبية الكبرى وتوسعة قاعدة العملاء.

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