وفاة اللواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق

جدة - نرمين السيد - وكان الألفى، قد تعرض لمحاولة اغتيال، فى عام 1993، حينما حاول أحد أعضاء تنظيم الجهاد تفجير نفسه فى موكب الوزير، وقتل عضو التنظيم بينما أصيب اللواء حسن الألفى وعدد من حراسه.
اللواء حسن الألفى تولى وزارة الداخلية، فى الفترة من 18 إبريل 1993 إلى 18 نوفمبر 1997 خلفا للواء محمد عبدالحليم موسى، وأقيل عقب مذبحة الأقصر فى 17 نوفمبر 1997، فيما نجح الألفى فى تحجيم الإرهاب وكشف أخطر تنظيماته.
ويعد الألفى، وزير الداخلية الخامس فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك حيث عمل قبل توليه الوزارة محافظا لأسيوط ثم محافظا لسوهاج وكان قد عمل بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قبل اختياره محافظا ثم وزيرا للداخلية.
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