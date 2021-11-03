استمرار حملات التطعيم ضد كورونا فى القابضة للمطارات

جدة - نرمين السيد - وطعمت الشركة حوالى 200 موظف من الشركة المصرية للمطارات العاملين بكلا من مقر الشركة ومطارات العاصمة وسفنكس بالجرعة الأولى من العقار الإنجليزى استرازينكا. وتأتى هذه الحملة فى إطار جهود الإدارة العامة لشؤون البيئة والسلامة والصحة المهنية بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية للتيسير على العاملين الذين لم يسبق لهم تلقى أى جرعة ضد فيروس كورونا وذلك بالتزامن مع قرار الطيار محمد منار وزير الطيران بمنع دخول العاملين الذين لم يتلقوا التطعيم إلى مقر الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى بدءا من 25 نوفمبر الجارى.

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