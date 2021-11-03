9024 وحدة وتبعد 15 كيلومتر فقط.. أبرز مميزات سكن المنتقلين للعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - وتم تنفيذ سكن موظفى الوزارات فى العاصمة الإدارية فى مدينة حدائق العاصمة شمال مدينة بدر، حيث وضع الجهاز خلال الفترة الماضية هذا المشروع على قائمة أولوياته.

ويبعد سكن موظفى الوزارات المنتقلين إلى العاصمة الإدارية، حوالى 15 كيلو مترا من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

كما تبلغ القيمة الاستثمارية للمشروع 3.2 مليار جنيه، حيث يتكون من 376 عمارة تضم أكثر من 9 آلاف وحدة سكنية كمرحلة أولى، وتتكون كل عمارة من 6 أدوار، بواقع 4 شقق بكل دور.

كيفية تسليم الوحدات

ومن المقرر أن يتم البدء فى تسليم الوحدات خلال الفترة المقبلة، حيث تم فرش إحدى الشقق وتشطيبها "سوبر لوكس"؛ لتكون نموذجا لباقى الشقق.

عملية النقل إلى العاصمة الإدارية تأتى عقب الانتهاء من المرحلة التجهيزية لمقار ومنشآت الحى الحكومى، وستكون على مراحل تدريجية، ومن المقرر أن ينتقل إلى العاصمة الإدارية ما بين 50 إلى 60 ألف موظفا يمثلون 33 جهة حكومية.

واجتاز نحو 60 ألف موظف اختبارات عمليا وشفهيا وسلوكيا، وتم تقييمهم على تنمية القدرات البشرية الخاصة بهم فى اللغتين العربية والإنجليزية ومهارات الحاسب الآلى، والمهارات الشخصية، وذلك من خلال العديد من البرامج العالمية، وتحديد ملف شخصى لكل موظف ونقاط قوته وضعفه.

وبحسب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فإن أول المنتقلين من الحكومة إلى العاصمة الجديدة ستكون الإدارات المختصة بالاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والشؤون المالية، والإدارية، والهندسية، لتسلم المقار الحكومية.

ومن المقرر أن يعقب الفئة الأولى من الانتقال للعاصمة الجديدة، مكاتب الوزراء، والمكاتب الفنية، يعقبهم انتقال الموظفين المختارين للانتقال للعاصمة.

الحكومة توفر الانتقالات

ومن المقرر أن توفر الحكومة ضمن استراتيجية النقل والمواصلات للعاصمة الإدارية الجديدة، 3 مواصلات حديثه متطورة لنقل المواطنين والموظفين، من بينها "المونوريل" الذى يمتد بطول 54 كم، وسرعته التصميمية 80 كم لكل ساعة، ومصمم لقطع مسافة الرحلة بالكامل من محطة استاد القاهرة وحتى العاصمة الإدارية الجديدة فى 60 دقيقة، بالإضافة إلى "القطار الكهربائى"، ويمتد بطول 70 كم، ويربط العاصمة الإدارية بمحطة عدلى منصور ومدينة العاشر من رمضان، فضلا عن توفير أتوبيسات مكيفة ومزودة بخدمة الواى فاى لنقلهم من القاهرة إلى العاصمة.

كما أطلق الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تطبيقا إلكترونيا لترتيب الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والمتقدمين للحصول على وحدات سكنية بمشروع سكن مصر.

وتشمل الاستمارة الإلكترونية عدة أسئلة يجيب عليها الموظف بشأن رغبته فى الحصول على وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للموظفين سواء فى مشروع سكن مصر بمدينة بدر أو بالحى السكنى R3 بالعاصمة، أو بدل نقدى نظير انتقاله للعمل من العاصمة، وذلك فى إطار الاستعداد للانتقال للعاصمة الإدارية.

تجهيز الخدمات

كما تم الانتهاء من تنفيذ مدرسة تعليم أساسى بموقع مشروع سكن العاملين بالعاصمة الإدارية بمدينة بدر، بجانب الانتهاء أيضا من تنفيذ حضانة ومدرسة ثانوية، ويجرى العمل حاليا لتنفيذ ملاعب وأسواق ووحدات صحية وغيرها من الخدمات.

فيما يضم المشروع جميع الخدمات من مدارس وحضانات وملاعب، وتتكون الوحدة من 3 غرف وصالة تشطيب "سوبر لوكس"، كما أن جميع أنواع التشطيبات مختارة بعناية ومن أجود الأنواع.

وسبق أن تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى شقق الموظفين ضمن مجموعة من المشروعات السكنية فى مدينة بدر، القريبة من العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كل من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، ووزير الإسكان، المهندس عاصم الجزار، وعدد من الوزراء.

وسبق أن أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أكد أن المرحلة الأولى من نقل الموظفين تصل لـ40 ألف موظف، مضيفا أنه سيتم توفير بدل حافز من خلال شقق سكنية قريبة من الحى الحكومى فى مدينة بدر.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، فى تصريحات تليفزيونية، أن الموظف الذى لا يرغب فى الحصول على وحدة سكنية سيحصل على بدل انتقال، والذى يصل لـ2000 جنيه شهريا للموظف الأقل من درجة المدير العام.

سعر الوحدة

وتبلغ مساحة الوحدات السكنية المخصصة للموظفين راغبى الحصول على وحدة سكنية، 118 مترا، حيث كلفت الشقة وزارة الإسكان 675 ألف جنيه وتنتمى إلى الإسكان المتوسط، لكن سيتم إعفاء الموظف من ثمن الأرض والمرافق المقدرة بـ225 ألف جنيه ليصبح ثمن الوحدة 450 ألف جنيه، بالإضافة إلى توفير تسهيلات كبيرة فى السداد.

ويبلغ مقدم سعر الوحدة السكنية 25% وتطلب على مراحل بما يقدر بـ110 آلاف جنيه، فيما سيكون باقى المبلغ على أقساط ربع سنوية تمتد على سبع سنوات، حيث سيتم توفير بدل سكن من خلاله سيتم تغطية قيمة الأقساط.

يذكر أن قرار إنشاء مدينة بدر صدر عام 1982 وحتى 2014 أى قبل ما يقرب من 32 سنة، وكان كل ما تم إنجازه فى المدينة لا يتخطى 14 ألف وحدة فقط، ما بين إسكان متوسط ومنخفض واقتصادى وإسكان أهالى، بينما تم بناء أكثر من 70 ألف وحدة فى الفترة من 2014 وحتى 2021، أى منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وهناك 70 ألف وحدة سكنية بمدينة بدر مخصصة لـ إسكان الموظفين، وهى منقسمة على عدة مشروعات من ضمنهم 9024 وحدة للعاملين بالعاصمة الإدارية، و1272 وحدة كمرحلة أولى، بخلاف الإسكان الاجتماعى الذى وصل عدده لـ 55 ألف وحدة ضمن شقق مدينة بدر، بخلاف 1600 وحدة من سكن دار مصر.