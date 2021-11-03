البابا تواضروس يلقى عظته الأسبوعية من المقر البابوى دون حضور شعبى

جدة - نرمين السيد - ألقى قداسة البابا تواضروس الثانى عظته الأسبوعية، مساء اليوم، من المقر البابوى بالقاهرة، حيث بُثَّت العظة مباشرةً عبر القنوات الفضائية المسيحية وقناة C.O.C التابعة للمركز الإعلامى للكنيسة على شبكة الإنترنت، دون حضور شعبى بسبب الظروف الخاصة بفيروس "كورونا".





وجاءت العظة فى إطار سلسلة التأملات التى يقدمها قداسته، حيث تناول موضوع قيمة البركة فى حياة الإنسان، مؤكدًا أن البركة أمر غير ملموس، إلا إنها تؤثر بوضوح على حياتنا وأنه رغم أن المال هو عصب الحياة إلا أنه يقف عاجزًا أمام أشياء كثيرة. وخلُص قداسة البابا تواضرس إلى أن البركة فى مساندة الله للإنسان فى الضيق، وأنها لا تسكن بيوت الأشرار، وهى تستمر مع الإنسان حتى ينال الميراث السماوى، وأنها تبارك الأرض والماديات أيضًا. كان البابا تواضروس قد بدأ منذ الأول من شهر سبتمبر الماضى سلسلة جديدة من العظات فى اجتماع الأربعاء الأسبوعى، من خلال مزمور 37 تحت عنوان "دروس فى الحكمة"، ويعد موضوع اليوم هو الدرس العاشر من دروس هذه السلسلة.

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