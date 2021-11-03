مانشستر يونايتد يعلن عن مدة غياب فاران

أعلن نادي مانشستر يونايتد الانجليزي عبر موقعه الرسمي، عن مدة غياب مدافعه فاران عن الملاعب بسبب الإصابة التي يعاني منها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأصيب النجم الفرنسي أمس خلال مباراة الفريق أمام أتالانتا ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وخرج في الدقيقة 33 ولم يستطيع أستكمال اللقاء ودخل جرينوود بدلاً منه.

ويغيب فاران شهراً عن الملاعب كما أعلن مانشستر يونايتد منذ دقائق، بسبب معاناته من إصابة قوية في أوتار الركبة.

نتيجة مباراة مانشستر يونايتد وأتالانتا:

وأنتهت المباراة التي لعبت أمس بين أتالانتا ومانشستر يونايتد بالتعادل بنتيجة 2/2، في لقاء شهد تألق النجم الكبير كريستيانو رونالدو وأحرز هدفين حافظ بهما على أمال فريقه في التأهل للدور القادم.

وشارك كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد في الشهر الماضي في 5 مباريات، في بطولة البريميرليج وبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي سجل فيها رونالدو ثلاثة اهداف، هدفين في بطولة الدوري وهدف في بطولة دوري الأبطال، وهو من أعلي أهداف الدور الثالث من دور المجموعات، بجانب تسجيله هدفين في الشهر الجديد أمس.

والجدير بالذكر أن البرتغالي كريستيانو رونالدو صاحب الفضل الأول مع مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على أتالانتا بالجولة الثالثة، والتعادل بالجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات.

تشيكل مانشستر في لقاء أمس أمام أتالانتا:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

خط الدفاع: أرون فان بيساكا، ايريك بايلي، رافايل فاران، هاري ماغوير، لوك شاو

خط الوسط: برونو فيرنانديز، سكوت مكتوميناي، بول بوجبا

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، كريستيانو رونالدو.

تشكيل أتلانتا أمام مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: خوان موسو

خط الدفاع: مارتن دي رون، ميريح ديميرال، خوسيه لويس بالومينو، دافيد زاباكوستا

خط الوسط: ريمو فريلر، تيون كووبمبيتيرز، جواكيم مايهلي

خط الهجوم: جوسيب إيليشيش، ماريو باساليتش، دوفان زاباتا