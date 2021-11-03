/659650/الشوط-الأول-ليفربول-يتقدم-على-اتليتيكو-مدريد-بالأنفيلد-بدوري-الأبطال

انتهت أحداث الشوط الأول بين ليفربول واتليتيكو مدريد، بتقدم فريق الريدز بهدفين دون رد، في لقاء الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ويشهد على المباراة ملعب الأنفيلد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح البرتغالي ديجو جوتا من إحراز الهدف الأول في الدقيقة الـ 13 من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة من لاعبي ليفربول بمجموعة من التمريرات المتتالية على الجبهة اليمنى أنهاها ترينت ارنولد بعرضية مباشرة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ديوجو جوتا برأسية قوية سكنت شباك الحارس يان أوبلاك.

وسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة الـ 21 من عمر المباراة من خلال هجمة منظمة سريعة من لاعبي ليفربول أنهاها ترينت ارنولد بتسديدة مباشرة من خارج حدود منطقة الجزاء وجدت متابعة في طريقها من ساديو ماني بلمسة سحرية وضعت الكرة داخل الشباك بعد أن خدعت الحارس يان أوبلاك.

في حين تلقي فيليبي لاعب خط وسط اتليتيكو مدريد بطاقة حمراء في الدقيقة الـ 38 من عمر المباراة، بعد إعتراض غير لائق على حكم المباراة، بعد تلقيه بطاقة صفراء من عرقلة لساديو مانى.

تشكيل ليفربول لمواجهة أتلتيكو مدريد:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت، ماتيب، فان دايك، تيسمسكاس.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تشامبرلين.

الهجوم: ساديو ماني، جوتا، محمد صلاح.

ليفربول أمام اتليتيكو مدريد:

حقق ليفربول الفوز على اتليتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب واندا ميترو بوليتانو، معقل الفريق الإسباني.

وجاء الهدف الثاني لمحمد صلاح والثالث لفريقة من خلال ركلة جزاء، من خلال تسديدة ضعيفة علي مرمي أوبلاك في الزاوية اليمنى، الفارغة، وجاءت ضربة الجزاء، من خلال تدخل مدافع اصحاب الارض على البرتغالي ديجو جوتا.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح اول اهداف فريقة في شباك اتليتكو مدريد، في الدقيقة الـ 8 من عمر المباراة، على طريقته المعتاده.

واحرز محمد صلاح الهدف من خالص مجهوده الفردي، من خلال مراوغة الاول والثاني والمرور من الثالث والتسديد من خارج منطقة الجزاء.

وسجل نابي كيتا الهدف الثاني لفريق ليفربول، من خلال تسديدة لكرة مرتده من داخل منطقة الجزاء، ليسكنها الشباك ويزيد الأفضلية للريد علي أرض اتليتيكو مدريد.

رفض اتليتيكو مدريد تقدم الضيف ليفربول، ليعود جريزمان ويسجل الهدف والثاني، ويعيد فريقه في نتيجة المباراة.