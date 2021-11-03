/659652/ثروت-سويلم-لجنة-التحكيم-غير-ملزمة-باتحاد-الكرة-ومشاركة-شيكابلا-بالقمة-ضعيفة

قال النائب ثروت سويلم عضو رابطة الأندية المحترفة، وعضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، ان موضوع شيكابالا صدر قرار من لجنة المسابقات بوقفه 8 شهور، ثم تم الإستئناف عن القرار من خلال لجوء الزمالك إلى لجنة التحكيم، مشيرا إلى أنه هناك قرارات كثيرة من اللجنة تم إصدارها ولم تنفذ من قبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشار إلى ان لجنة التحكيم بالنسبة لمركز التسوية والتحكيم، ليس له صفة رسمية تلزم الاتحاد بتنفيذ قراراته.

واوضح سويلم أن العقوبة المقررة على شيكابالا ما زالت قائمة، مختتما:" شيكابالا الأقرب أنه لن يشاركك في مبارة القمة".

قائمه الأهلي لمواجهة نادي الزمالك :

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول – محمد هاني - أكرم توفيق – كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – عمار حمدي - حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسون – أحمد حمدي عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسن.

وكان دخل الزمالك معسكر مغلق اليوم على هامش اللقاء، وأعلن المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون قائمة الفريق التي شهدت غياب شيكابالا بسبب إيقافة وعدم رفعه حتى الأن من جانب اتحاد الكرة، بعدما حصل على حكم من مركز التسوية.

قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري.