قبل لقاء القمة 123.. موسيماني يربك حسابات الزمالك

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يستعد النادي الأهلي لمباراة القمة أمام الزمالك يوم الجمعة القادمة بستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري العام.

موسمياني يفرض السرية قبل لقاء القمة

ويفرض موسيماني السرية قبل مباراة الزمالك، حيث لم يعلن عن قائمة الفريق حتى الأن وينوي الأعلان عنها حتى أخر اللحظات، لإرباك حسابات الفارس الأبيض قبل لقاء الديربي، الذي يعني الكثير لموسيماني والنادي الأهلي في ظل المنافسة الشرسة مع الزمالك منذ الموسم الماضي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخرجت عدة تقارير تفيد بإستبعاد كهربا من اللقاء، ويأتي ذلك بعد المناوشات التي حدثت بينه وبين موسيماني على هامش المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة البنك الأهلي، بينما يقترب الشناوي من دخوله القائمة بعد شفائه وعودته من الإصابة.

وكان دخل الزمالك معسكر مغلق اليوم على هامش اللقاء، وأعلن المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون قائمة الفريق التي شهدت غياب شيكابالا بسبب إيقافة وعدم رفعه حتى الأن من جانب اتحاد الكرة، بعدما حصل على حكم من مركز التسوية.

قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري.

سبب رفض الزمالك وجمهوره محمد نصر

ومن ضمن أسباب رفض محمد نصر لإخراج اللقاء هو إعلانه بأنه أهلاوي بشكل صريح في أكثر من لقاء خلال أستضافته، مؤكداً أنه يقبل أن يسب أحد والده ووالدته ولا يغلط في النادي الأهلي، ولكن خرج مرة أخرى ويوضح بأن تصريحه كان مجازي لا أكثر.

وتوجد واقعة خلال مباراة الأهلي والزمالك تحديداً موسم 2016/2017 عندما كان يلعبان في الدوري لقاء الدور الثاني وفاز الأهلي حينها 2/0، أتهمت جماهير الزمالك بأن المخرج محمد نصر يضع الميكرفونات ومكبرات الصوت بجانب جماهير الأهلي فقط ليظهر أصواتهم للمشاهدين، في إشارة بأنه ينحاز للقلعة الحمراء.