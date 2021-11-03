/659655/تراجع-أكثر-من-1-الذهب-ينخفض-لأدنى-مستوى-منذ-منتصف-أكتوبر
شهدت اسعار الذهب تراجع أكثر من 1% خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 3 نوفمبر لتلامس أدنى مستوى منذ منتصف تعاملات أكتوبر الماضي 1760 دولار.
دوت الخليج
كما تترقب الأسواق قرار الفدرالي الأمريكي خلال اجتماعه مساء اليوم، ويخشى المستثمرون أن يقوم الفدرالي بتقليص أسرع من المتوقع لإجراءات التحفيز التي اتخذها مع بداية أزمة كورونا لاحتواء تداعيات الأزمة.
الذهب ينخفض لأدنى مستوى منذ منتصف أكتوبر
التوقعات تشير أن يقلص الفدرالي برنامج شراء الأصول بـ15 مليار دولار مقسمة إلى 10 مليارات دولار سندات خزانة و 5 مليارات دولار من الأوراق مالية المدعومة بالرهن العقاري.
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