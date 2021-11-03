/659656/الحصار-يشتد-والضغوط-تزداد كينيا-تغلق-الحدود-مع-إثيوبيا

قررت السلطات الكينية مساء اليوم الأربعاء، بإغلاق الحدود البرية مع إثيوبيا، ويرجع ذلك بسبب تدهور الأوضاع مع اقتراب الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي وجبهة تحرير الأورومو من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

هذا وقامت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، بطلب إثيوبيا وجبهة تحرير شعب تيجراي والقوات الإريترية، بوقف القتال، والشروع في بدء المفاوضات فورا.

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، قال إنه يجب ضمان حق الوصول إلى المساعدات الإنسانية لـ إقليم تيجراي، لحاجتهم الضرورية لذلك، مضيفا :”القوات الإريترية يجب أن تنسحب من الأراضي الإثيوبية لأنها ساهمت في زعزعة الاستقرار".

كينيا تغلق الحدود مع إثيوبيا

كما أكد أنه لا يجب علي حكومة أبي أحمد أن تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيجراي، وإلا سترد أمريكا بقوة علي منتهكي حقوق الإنسان.