عوض تاج الدين: الاختبارات أكدت صلاحية لقاح كورونا لطلاب الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية أن التطعيم بلقاح كورونا يشهد تطورًا كبيرًا فيما يخص الفئات العمرية التى يمكن أن تحصل على اللقاح، مضيفا أنه أجيز تطعيم بلقاح فايزرعلى فئات عمرية أقل.





وقال تاج الدين، خلال اتصال هاتفي مع قناة "دى إم سى" الفضائية، مساء الأربعاء، إن لقاح فايزر اللقاح الوحيد الذى سمح به لتطعيم الطلاب حاليا وأعراضه على من هم يبلغون الـ 18 عاما بسيطة وكل من تم تلقيحهم من الفئات المختلفة الآثار الجانبية التى يشعرون بها واحدة، وهى ألم مكان الحقن واحمرار وشعور بحرارة وتكسير بسيط في الجسم ولا توجد أعراض قوية.

وأشار إلى أن الاختبارات السريرية أكدت صلاحية لقاح فيروس كورونا لطلاب الثانوية العامة، موضحا أن الآثار الجانبية للقاح الطلبة هى نفس الآثار على الكبار، فيما تم السماح لتطعيم من 5 سنوات إلى 11 سنة، لافتا إلى أن الدولة تعمل على تطعيم فئات عمرية مختلفة بشكل تدريجى ولا يوجد ما يقلق من أى أنواع من اللقاحات.

في السياق ذاته، أكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية أنه تمت إجازة لقاح فايزر إلى الحوامل والمرضعات ومتوقعات الحمل وهو آمن وصحى، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية قامت بإصدار بيان بشأن أمان تلقى اللقاحات للحوامل أو المرضعات، حيث كشفت بعض الدراسات أن الأطفال حتى ستة أشهر يحصلون على استفادة كبيرة من تلقى أمهاتهم للقاحات.

وأكمل تاج الدين، أنه لا يمكن اجازته لهذه الفئات إلا بعد التأكد من الأبحاث العلمية والتجارب الإكلينيكية أو العالمية وإنه آمن تمامًا، ومتاح ومسموح في مصر لهم الحصول على اللقاح.