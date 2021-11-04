محافظ أسوان يتابع المشروعات المنفذة بمبادرة حياة كريمة 

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ أسوان مع قيادات ومسئولى الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن للوقوف على نسب الإنجاز والأعمال الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل 31 قرية رئيسية و101 قرية فرعية و315 كفر ونجع وعزبة بمراكز كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة.

وقال محافظ أسوان، فى بيان اليوم، أن حياة كريمة هو مشروع قومى يستحوذ على اهتمام الدولة والحكومة لرفع مستوى جودة الحياة من خلال تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين المقيمين بالقرى المستهدفة، وهو ما يتطلب تحديد المهام والتكليفات والتنسيق العرضى بين جهات المرافق العامة، مع المتابعة الميدانية المستمرة من رؤساء المراكز الإدارية والقرى على أرض الواقع للتأكد من معدلات الإنجاز التى تعرضها الجهات المنفذة.

وشدد "عطية"، على المراجعة الشاملة والدقيقة لبيانات الحصر الخاصة بالمستحقين لسكن كريم حيث سيتم اتخاذ إجراءات المحاسبة الصارمة فى حالة وجود أى أخطاء أو تلاعب أو عدم الالتزام بالمعايير والاشتراطات المقررة.

ووجه بتذليل أى معوقات تؤخر عمليات التنفيذ للعمل على مواجهتها من أجل سرعة الانتهاء من كافة المشروعات وفقاً للبرامج الزمنية المحددة سواء فى صدور قرارات التخصيص للأراضى أو غيرها حيث لا مجال لرفاهية التأخير وحتى تكون هذه المشروعات لها مردود إيجابى وملموسة على أرض الواقع لدى المواطن البسيط.

وتناول الاجتماع استعراض المعدلات التنفيذية للمشروعات المنفذة بإجمالى 722 مشروعًا وبتكلفة 14 مليارًا و69 مليون جنيها منها مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والتى تتضمن 97 محطة رفع و21 محطة معالجة وشبكات.

كما تم عرض موقف مشروعات هيئة الأبنية التعليمية بإجمالى 62 مشروعًا بتكلفة 422.5 مليون جنيهًا منهم 4 مشروعات تم إنجازهم، و48 مشروعًا جارى العمل فيهم و10 مشروعات جارى طرحهم.

كما استعرض الاجتماع مشروعات الجهاز المركزى للتعمير، وتتضمن 62 مجمع خدمى وزراعي، بجانب إنشاء وإحلال وتجديد 157 مشروعًا، يضم مراكز شباب وأندية رياضية وحمامات سباحة، بالإضافة إلى 74 كوبرى على الترع، و13 نقطة إسعاف.

كما تم عرض المشروعات الجارية فى قطاع الصحة، وتشمل إحلال وتجديد 78 وحدة صحية بمراكز كوم أمبو وإدفو ونصر النوبة، علاوة على 11 مستشفى عام ومركزى ونوعى.

وعلاوة على ذلك، اطلع المحافظ على موقف تنفيذ مشروعات الرى لتأهيل وتبطين الترع بإجمالى أطوال 210 كم وبتكلفة 496.5 مليون جنيه، وكذا تطوير 46 مكتب بريد، فضلاً عن تنفيذ 31 مشروع لدعم شبكات الكهرباء، ليعقب ذلك البدء فى توصيل خطوط الفيبر للاتصالات سواء للتليفون الأرضى أو الإنترنت لحوالى 255 ألف منزل ومبنى بقرى المراكز الثلاث، ثم إدخال شبكات الغاز الطبيعى فور الانتهاء من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى.

حضر الاجتماع أحمد شعبان نائب المحافظ وحازم عزت السكرتير العام، بجانب مديرى ورؤساء القطاعات التنفيذية والوحدات المحلية.