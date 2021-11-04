تشييع جنازة اللواء حسن الألفى غدًا من مسجد الشرطة بالتجمع

جدة - نرمين السيد - وشغل اللواء حسن الألفى منصب وزير الداخلية خلال الفترة من 18 أبريل 1993 إلى 18 نوفمبر 1997 خلفًا للواء محمد عبدالحليم موسى، وحقق نجاحات كبيرة فى القضاء على الإرهاب. ولد اللواء حسن الألفى فى مارس 1936 بمحافظة الشرقية والتحق بكلية الشرطة وتدرج فى المناصب بحيث عمل بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قبل أن يُعين محافظا لأسيوط ثم سوهاج. وفى أبريل 1993 عين الألفى وزيرا للداخلية ليتعرض بعدها بأشهر قليلة لمحاولة اغتيال عندما فجر أحد أعضاء تنظيم الجهاد نفسه فى موكبه أمام الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وقد قُتل عضو التنظيم بينما أصيب اللواء حسن الألفى وعدد من حراسه فى الحادث. وأُقيل، اللواء الألفى، عقب مذبحة الأقصر فى 17 نوفمبر 1997 ليكون خامس وزير للداخلية فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك ليخلفه فى المنصب اللواء حبيب العادلى.

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