موعد مباريات الجولة الثالثة بطولة الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة لها

تنطلق يوم الخميس الموافق ٤ نوفمبر مواجهات الجولة الثالثة من بطولة الدورى المصري الممتاز، وتعتبر أهم مباريات الجولة الثالثة هي مباراة القمة المصرية والعربية بين الأهلي والزمالك التي من المقرر أن تقام يوم الجمعة المقبل في ختام مباريات الجولة الثالثة على ستاد السلام في العاصمة الكبرى القاهرة، وكشفت بعض التقارير الصحفية عن خروج محمود عبد الرازق كهربا من قائمة الفريق لمواجهة الزمالك بعد مشكلته الأخيرة مع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بسبب تسريبه الحوار الذي دار بين المدرب واللاعب عندما وعده باللعب أساسيا الفترة المقبلة، كما شهدت القائمة عودة محمد الشناوي بعد غيابه لأكثر من شهر كامل منذ إصابته في مباراة المنتخب المصري ضد ليبيا بشد في العضلة الخلفية.

جدول الدوري المصري

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول الدوري برصيد ست نقاط، بينما يأتي في مركز الوصافة الزمالك بفارق الأهداف عن الأهلي، كما يمتلك بيراميدز نفس عدد النقاط محتلا المركز الثالث، ويبدو أن المنافسة على لقب الدورى المصري الممتاز شرسة للغاية منذ البداية بين الثلاث فرق الكبار، إلا أن مواجهة الأهلي والزمالك ستشكل فارقا كبيرا في ترتيب جدول الدورى، خاصة أن الدورى المصري مهدد بشكل كبير بإلغاء الدور الثاني والاكتفاء بالدور الأول، وتتويج متصدر الدورى في الدور الأول باللقب، وذلك بسبب ضيق الوقت وتلاحم المواسم خاصة وأنه من المقرر أن تبدأ بطولة أمم أفريقيا في شهر يناير وتنتهي في شهر مارس، وفي حالة وصول منتخب مصر للنهائي سيتوقف الدوري شهرين كاملين.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة

يشهد الخميس 4 نوفمبر خمس مواجهات وهم:-

البنك الأهلى x الإسماعيلى – الساعة 3 عصراً بتوقيت القاهرة

مصر المقاصة x سيراميكا – الساعة 3 عصراً بتوقيت القاهرة

المقاولون العرب x طلائع الجيش – الساعة 5.30 م بتوقيت القاهرة

الجونة x فاركو – الساعة 5.30 م بتوقيت القاهرة

بيراميدز x الاتحاد السكندرى – الساعة 8 م بتوقيت القاهرة

بينما يشهد يوم الجمعة 5 نوفمبر أربع مواجهات وهم:-

سموحة x إيسترن كومبانى «الشرقية للدخان» – الساعة 3 عصراً بتوقيت القاهرة

غزل المحلة x إنبى – الساعة 5.30 م بتوقيت القاهرة

فيوتشر x المصرى البورسعيدى – الساعة 5.30 م بتوقيت القاهرة

الزمالك x الأهلى – الساعة 8 م بتوقيت القاهرة

القنوات الناقلة إلى بطولة الدوري المصري الممتاز

وتمتلك مجموعة قنوات أون تايم سبورت المصرية حقوق بث الدورى المصري الممتاز، وسيتم إذاعة كل مباريات الجولة الثالثة وعلى رأسها مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، بجودة 4K وفي وجود ١٩ كاميرا لنقل المباراة بأفضل جودة للمشاهد المصري والعربي الذي ينتظر تلك المباراة كل موسم.