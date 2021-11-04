/659658/مانشستر-سيتي-يضرب-كلوب-بروج-برباعية-بدوري-الأبطال

حقق مانشستر سيتي الفوز على كلوب بروج بنتيجة 4/1 بملعب الاتحاد ، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وظهر السيتي بشكل مميز خلال اللقاء وأستطاع أن يتفوق على كلوب بروج أداء ونتيجة، وشهدت المباراة تألق كبير لرياض محرز ورحيم أسترلينج وباقي نجوم الفريق الذين قاموا بإهداء الفوز لكتيبة جوارديولا.

وأفتتح التسجيل فيل فودين في الدقيقة 15، ثم عزز رياض محرز بالهدف الثاني بالدقيقة 54، وسجل ستيرلينج الهدف الثالث في الدقيقة 72 وقبل نهاية اللقاء أحرز جابريل خيسوس الهدف الرابع ليؤكد الفوز لفريقه، بينما سجل ستونز هدف في مرماه ليكون هدف كلوب بروج الوحيد خلال المباراة.

وبتلك النتيجة أرتفع رصيد مانشستر سيتي للنقطة رقم 9 ليحتل المركز الأول وخلفه باريس سان جيرمان الذي تعادل بـ8 مقاط بعد تعادله مع ليبزيج.

تشكيل مانشستر سيتي في المباراة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون مواريش.

خد الدفاع: كايل ووكر - جون ستونز - إيمريك لابورت - جواو كانسيلو.

خط الوسط: إلكاي جوندوجان - رودري - بيرناردو سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز - فيل فودين - جاك جريليش.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكلوب بروج بالذهاب:

انتهت مباراة فريق مانشستر سيتي أمام كلوب بروج البلجيكي بفوز فريق مانشستر سيتي بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن مباريات الجولة الثالثة في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وتمكن اللاعب كانسيلو في الدقيقة30 من تسجيل الهدف الأول لفريق مانشستر سيتي بعدما وضعها بطريقة رائعة من بين قدمي حارس المرمي.

وفي الدقيقة 42 تمكن الجزائري رياض محرز من تسجيل الهدف الثاني لفريق مانشستر سيتي من ركلة جزاء وضعها علي يمين الحارس