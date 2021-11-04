/659659/أياكس-يعبر-دور-المجموعات-على-حساب-بروسيا-دورتموند-بدوري-الأبطال

سقط الفريق الألماني بروسيا دورتموند أمام الفريق الضيف أياكس الهولندي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا، على ملعب سيجنال أودونابارك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبهذا الفوز يرفع فريق اياكس رصيده في صدارة المجموعة الثالثة للنقطة الـ 12 من خلال أربع مباريات، فيما تجمد رصيج بروسيا عند النقطة الـ 6 في المركز الثاني.

ونجح الفريق الألماني من تسجيل الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 36 من عمر المباراة، عن طريق ماركو رويس، من خلال ضربة جزاء.

تشكيل بروسيا دورتموند في المباراة:

حراسة المرمى:- كوبيل.

الدفاع :- أكانجى، هوملز، مونيير.

الوسط:- أكسيل فيتسل، برانديت، وولف، بيلينجهام، هازارد.

الهجوم:- رويس، تيجيس.

تشكيل اياكس في المباراة:

حراسة المرمى:- باسفير.

الدفاع:- مزراوى، تيميز، مارتينيز، بليند.

الوسط:- ألفاريز، بيرجويس، جرافينييرش.

الهجوم:-أنتونى، هيلير، تاديتش.

نتيجة مباراة ريال مدريد وشختار:

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد وشختار دونتيسك، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الفريق الملكي، في لقاء الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز النجم كريم بنزيما الهدف الأول لريال مدريد أمام شختار دونيستك، في اللقاء المقام بينهم بملعب سنتياجو برنابيو ضمن لقائات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعد هدف بنزيما رقم 1000 للنادي الملكي في دوري أبطال أوروبا، في رقم كبير لريال مدريد يؤكد عراقته وهيمنته في أوروبا منذ القرن الماضي.

وأحرز النجم الفرنسي الهدف في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، بعد تمريرة رائعة من فينسيوس جونيور ليمررها بشكل متقن لبنزيما ليفتتح التسجيل بالمباراة.

وعاد الفريق الضيف شاختار بهدف التعادل في الدقيقة الـ 39 من عمر المباراة عن طريق فيرناندو، من خلال تمريرة رائعة بالصدر من ألان باتريك وضعت فيرناندو في انفراد بامرمى فسدد الأخير كرة قوية سكنت سقف الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني عاد كريم بنزيما بهدف الفوز لريال مدريد في المباراة، في الدقيقة الـ 61 من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة من لاعبي ريال مدريد بمجموعة من التمريرات القصيرة استغلها فينيسيوس جونيور في إختراق منطقة الجزاء ثم أرسل تمريرة عرضية أرضية لكريم بنزيمة الذي استقبلها بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.