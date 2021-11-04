انتر يضرب شيريف بثلاثية ويهدي الصدارة لريال مدريد بدوري الأبطال

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حقق فريق انتر ميلان الإيطالي الفوز على فريق شيريف المولدوفي، بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف في لقاء الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسجل انتر الهدف الاول في الدقيقة الـ 55 من عمر المباراة عن طريق مارسلو بوزوفيتش، وجاء الهدف الثاني عن طريق ميلان شيكينيار، والهدف الثالث عن طريق ألكسيس سانشيز، فيما سجل فريق شيريف هدفه الوحيد في المباراة في الدقية الفانية من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة,

وبهذا الفوز تأتي ترتيب المجموعة الرابعة:

ريال مدريد المركز الأول برصيد 9 نقاط.

المركز الثاني انتر ميلان برصيد 7 نقاط.

المركز الثالث شيريف برصيد 6 نقاط.

المركز الرابع شاختار برصيد بنقطة وحيده.

تشكيل انتر ميلان في المباراة:

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

خط الدفاع: سكرينيار - دي فري - باستوني - دارميان

خط الوسط: باريلا - بروزوفيتش - فيدال

خط الهجوم: ديماركو - دجيكو - لاوتارو مارتينيز

نتيجة مباراة ريال مدريد وشختار:

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد وشختار دونتيسك، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الفريق الملكي، في لقاء الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز النجم كريم بنزيما الهدف الأول لريال مدريد أمام شختار دونيستك، في اللقاء المقام بينهم بملعب سنتياجو برنابيو ضمن لقائات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويعد هدف بنزيما رقم 1000 للنادي الملكي في دوري أبطال أوروبا، في رقم كبير لريال مدريد يؤكد عراقته وهيمنته في أوروبا منذ القرن الماضي.

وأحرز النجم الفرنسي الهدف في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، بعد تمريرة رائعة من فينسيوس جونيور ليمررها بشكل متقن لبنزيما ليفتتح التسجيل بالمباراة.

وعاد الفريق الضيف شاختار بهدف التعادل في الدقيقة الـ 39 من عمر المباراة عن طريق فيرناندو، من خلال تمريرة رائعة بالصدر من ألان باتريك وضعت فيرناندو في انفراد بامرمى فسدد الأخير كرة قوية سكنت سقف الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني عاد كريم بنزيما بهدف الفوز لريال مدريد في المباراة، في الدقيقة الـ 61 من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة من لاعبي ريال مدريد بمجموعة من التمريرات القصيرة استغلها فينيسيوس جونيور في إختراق منطقة الجزاء ثم أرسل تمريرة عرضية أرضية لكريم بنزيمة الذي استقبلها بتسديدة مباشرة سكنت الشباك.