/659662/انهيار-مبنى-21-طابق في-نيجيريا-يتسبب-في-مقتل-أكثر-من-22-شخص

قامت أجهزة الطوارئ في نيجيريا، بالاعلان عن انهيار مبني ضخم قيد الإنشاء في العاصمة لاجوس، الأمر الذي تسبب في مقتل 22 شخصا على الأقل، وتواجد العشرات تحت الركام.

دوت الخليج وانهار المبنى المؤلف من 21 طابقا والواقع في حي إيكويي في لاجوس، بينما كان عشرات العمال في موقع البناء، ويأتي ذلك بحسب ما زكرته صحيفة نيويرك تايمز. وأفاد عمال الإنقاذ، بأنهم انتشلوا 22 جثة حتى الآن وتم إنقاذ تسعة أشخاص، بينما يتخوف عمال البناء على مصير العشرات من زملائهم الذين ما زالوا تحت الركام.

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