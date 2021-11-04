/659663/دوري-الأبطال-لايبزيج -يتعادل-مع-باريس-سان-جيرمان-في-الوقت-القاتل

أنتهت مباراة لايبزيج أمام باريس سان جيرمان بالتعادل الإيجابي 2/2 على ملعب ريد بول أرينا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأستطاع لايبزيج أن يتعادل في الوقت القاتل من المباراة، بعدما كان الفريق الباريسي متقدم 2/1 قبل أن يعود الأول في النتيجة، وتراجع باريس سان جيرمان بعد تقدمه مما سمحوا لأصحاب الأرض على مهاجمتهم والنجاح بالخروج من اللقاء بعدم الهزيمة.

أهداف الفريقين في المباراة

وأحرز هدفي باريس فينالدوم بالدقيقة 21 و39، بينما سجل للايبزيج كريستوفو نكونو في الدقيقة 8، ودومينيك سوبوسلاري نجح في إحراز هدف التعادل بالوقت القاتل في الدقيقة +92، ليخرج فريقه بتعادل غالي أمام كتيبة بوتشينو.

وغاب النجم الارجنتيني عن قائمة لقاء باريس سان جيرمان في مباراة اليوم، بسبب إصابته في مباراة ليل الماضية بالدوري الفرنسي، ويعاني ليو من ألم في أوتار الركبة اليسرى، وألم في الركبة وذلك بعد تعرضه لضربة".

وبذلك النتيجة يحصد لايبزيج النقطة الأولى له بالمجموعة، بينما يرتفع رصيد باريس سان جيرمان للنقطة الثامنة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي الذي لديه 9 نقاط بعد فوزه 4/1 على كلوب بروج الذي لديه 4 نقاط بالمركز الثالث.

وجاء تشيكل باريس في المباراة كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، بريسنيل كيمبيمبي، نونو مينديز.

خط الوسط: فينالدوم، دانيلو، إدريسا جانا جاي.

خط الهجوم: دي ماريا، كيليان مبابي نيمار.

مقاعد بدلاء باريس سان جيرمان

نافاس، لوتييله، داجبا، كورزوا، ديالو، كيرير، هيريرا، دراكسلر، إيميبي، إيكاردي

نتيجة مباراة ريال مدريد وشختار:

انتهت أحداث مباراة ريال مدريد وشختار دونتيسك، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الفريق الملكي، في لقاء الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأحرز النجم كريم بنزيما الهدف الأول لريال مدريد أمام شختار دونيستك، في اللقاء المقام بينهم بملعب سنتياجو برنابيو ضمن لقائات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويعد هدف بنزيما رقم 1000 للنادي الملكي في دوري أبطال أوروبا، في رقم كبير لريال مدريد يؤكد عراقته وهيمنته في أوروبا منذ القرن الماضي.

وأحرز النجم الفرنسي الهدف في الدقيقة 14 من عمر اللقاء، بعد تمريرة رائعة من فينسيوس جونيور ليمررها بشكل متقن لبنزيما ليفتتح التسجيل بالمباراة.

وعاد الفريق الضيف شاختار بهدف التعادل في الدقيقة الـ 39 من عمر المباراة عن طريق فيرناندو، من خلال تمريرة رائعة بالصدر من ألان باتريك وضعت فيرناندو في انفراد بامرمى فسدد الأخير كرة قوية سكنت سقف الشباك.