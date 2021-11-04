/659664/عصام-عبد-الفتاح-يكشف-عن-حكام-مباراة-القمة-بين-الاهلي-والزمالك

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام عن طاقم التحكيم الأقرب لإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة القادمة بستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري العام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتحدث عبد الفتاح في تصريحات تليفزيونية، بأن إدارة مباراة القمة تحكيميا لن تخرج عن محمد عادل ومحمود البنا، وأحمد حسام طه وسمير جمال ويوسف البساطي الاقرب كحكام مساعدين، والأعلان الرسمي غداً.

ويفرض موسيماني السرية قبل مباراة الزمالك، حيث لم يعلن عن قائمة الفريق حتى الأن وينوي الأعلان عنها حتى أخر اللحظات، لإرباك حسابات الفارس الأبيض قبل لقاء الديربي، الذي يعني الكثير لموسيماني والنادي الأهلي في ظل المنافسة الشرسة مع الزمالك منذ الموسم الماضي.

وكان دخل الزمالك معسكر مغلق اليوم على هامش اللقاء، وأعلن المدير الفني للفريق باتريس كارتيرون قائمة الفريق التي شهدت غياب شيكابالا بسبب إيقافة وعدم رفعه حتى الأن من جانب اتحاد الكرة، بعدما حصل على حكم من مركز التسوية.

وجائت قائمة الزمالك على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد أبو جبل ، محمد عواد .

الدفاع : محمود علاء ، محمود حمدي "الونش" ، محمد عبد الغني ، حسام عبدالمجيد ، عبدالله جمعة ، حمزة المثلوثي ، أحمد فتوح ، محمد عبد الشافي .

الوسط : طارق حامد ، محمود عبد العزيز ، إمام عاشور ، محمد أشرف "روقا" ، يوسف إبراهيم "أوباما" ، إسلام جابر ، أحمد سيد "زيزو" ، محمد أوناجم ، مصطفى فتحي ، أشرف بن شرقي.

الهجوم : عمر السعيد ، سيف الدين الجزيري.

وتشهد قائمة النادي الأهلي امام الزمالك في لقاء الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز، عودة قائد الفريق محمد الشناوي، حارس مرمى المارد الأحمر الأول.

قائمه الأهلي لمواجهة نادي الزمالك :

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير – حمزة علاء

خط الدفاع: ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – بدر بانون – علي معلول – محمد هاني - أكرم توفيق – كريم فؤاد

خط الوسط: حمدي فتحي – أليو ديانج – عمرو السولية – عمار حمدي - حسين الشحات – محمد مجدي أفشة – طاهر محمد طاهر – لويس ميكيسون – أحمد حمدي عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو – محمد شريف – حسام حسن.