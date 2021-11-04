/659665/اقتراح-أليات-اقتصادية لتشجيع-الأنشطة-تعرف-على-اهداف-قانونالموارد-الاحيائية

وافق مجلس الشيوخ، على مشروع قانون تنظيم النفاذ للموارد الأحيائية و المحال من مجلس النواب، ووالذي جاء للتاكيد على أن مصر انتهجت سياسة جادة لحماية ما حياها الله به من ثروات طبيعية، وتنوع بيولوجي فريد، كقاعدة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازن البيئي.

وتضمنت المادة 12 من قانون النفاذ إلى الموارد الإحيائية الجديد، والذي تمت الموافقة عليه نهائيا بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أهداف صندوق حماية البيئة والذي يساهم في تنظيم النفاذ للموارد الاحيائية.

اهداف قانونالموارد الاحيائية

وجاءت أهداف صندوق حماية البيئة المنشأ بجهاز شئون البيئة (وذلك مع مراعة حكم المادتين 14و15 من قانون البيئة) متمثلة في المساهمة في تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدماتها، وحماية المعارف التراثية والابتكارات والتقنيات والممارسات ذات الصلة من خلال المشاركة في تمويل:

منظومة تنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والمعارف التراثية وضوابط الاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدماتها.

المشروعات الرائدة التجريبية في مجال برامج البحوث الخاصة بتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدماتها.

دعم جهود الدولة لاقتراح آليات اقتصادية لتشجيع الأنشطة المختلفة لتنمية الموارد الأحيائية واستخداماتها المستدامة وغيرها من الأغراض الأخرى.