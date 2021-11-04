غلق كلى لمحور المشير طنطاوى للقادم من مدينة نصر

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن الغلق الكلى لمحور المشير طنطاوى بالقاهرة للقادم من مدينة نصر باتجاه القاهرة الجديدة بالوصلة المقابلة لمركز مؤتمرات "المنارة"؛ لاستكمال تنفيذ أعمال مشروع المونوريل.





وأوضحت الإدارة العامة لمرور القاهرة أنه سيتم الإبقاء على حركة المرور بطريق الخدمة، الأمر الذى يستلزم غلق كلى للمحور المشار إليه بداية من مساء اليوم الأربعاء، وحتى الساعة 6 من صباح يوم غد الخميس، وكذا بداية من الساعة 10 مساء يوم غد الخميس، وحتى الساعة 12 ظهر يوم الجمعة المقبل، دون تعطيل للحركة المرورية.

وأشارت إلى قيامها بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة؛ لضمان أمن وسلامة المواطنين.