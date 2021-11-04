الصحة: 951 إصابة جديدة بـ كورونا.. و63 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان عن خروج 739 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 280562 حتى اليوم.





وأوضحت "الوزارة"، أنه تم تسجيل 951 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 63 حالة جديدة.

وأضاف أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بـ فيروس كورونا المستجد، حتى الأربعاء، هو 333840 من ضمنهم 280562 حالة تم شفاؤها، و18832 حالة وفاة.

بيان كورونا اليومى

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية كافة.

وخصصت الوزارة عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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