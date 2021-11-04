حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الجمعة 5-11-2021

حظك اليوم برج الحمل اليوم الجمعة 5-11-2021
مهنياً: يحمل اليك هذا اليوم تغييراً مفيداً، وربما خبراً أو مفاجأة لا تنتظرها أو مساعدة من الحظ.
عاطفياً: تحاول أن تفهم بعض الأمور التي تبدو لك غامضة اليوم ولا تجد لها التفسير المطلوب.
صحياً: لا تتردد في تنفيذ تمارينك الرياضية، فهي تفيدك كثيراً من أجل المستقبل.
حظك اليوم برج الثور اليوم الجمعة 5-11-2021
مهنياً: الظروف مناسبة لمواهبك وتطلّعاتك، الأجواء صافية جداً ويكون الدعم كبيراً والدرب سهلة لتحقيق الإنجازات.
عاطفياً: أنت تعرف المناسب لتعبّر للشريك عن مدى تعلقك به، ما يشعره بالراحة والطمأنينة تجاه العلاقة بينكما.
صحياً: محاولة إيجاد الوقت للقيام بالتمارين الرياضية المناسبة خير من التقاعس والكسل.
حظك اليوم برج الجوزاء اليوم الجمعة 5-11-2021
مهنياً: يسود جو من الغموض، انتبه وكُن متحفّظًا جدًا، فقد تثار بعض المواضيع الحساسة.
عاطفياً: أنت قريب جداً من تحقيق أحلامك، تحلَّ بالصبر وانتظر الفرصة المناسبة للتعبير عن مشاعرك كما يجب.
صحياً: تناول السمك المشوي مفيد أكثر من المقلي، لكن هذا لا يعني أن تكثر من تناوله.
حظك اليوم برج السرطان اليوم الجمعة 5-11-2021
مهنياً: تتخلص من الضغوط ولن تجد نفسك منهمكاً في حل قضايا طارئة، فتستعيد القدرة على التركيز أو التخطيط للمستقبل.
عاطفياً: توسّع من مجال العلاقة وتدخل آفاقاً جديدة بغية التأسيس لمستقبل مشرق وواضح.
صحياً: تقرر أخيراً التخفيف من ساعات عملك الإضافية لتخصيصها لمشاريع ترفيهية مسلية تفيدك صحياً.
حظك اليوم برج الأسد اليوم الجمعة 5-11-2021
مهنياً: تطرأ ضغوط كثيرة تتعلّق ببعض المحيطين، تُحيي بعض الأحقاد القديمة أو الصراعات والنزاعات المتعلّقة بممتلكات مشتركة .
عاطفياً: تحمل عشقًا سريّاً لشخص لا يعرف عن الأمر شيئاً او تشاطره هذا السرّ، وربما لا تستطيع مقاومة جاذبيته وتخوض مغامرة قد تجرّك الى الأسوأ.
صحياً: تفادي الاختلاط بأشخاص لا يعرفون قيمة الصحة يريحك ويبقيك على قناعاتك.
حظك اليوم برج العذراء اليوم الجمعة 5-11-2021
مهنياً: تبدأ صفحة جديدة أو هواية جديدة أو مشروعاً جديداً وتلقى الدعم الضروري من الأشخاص الذين تثق بهم.
عاطفياً: عليك أن تكشف كل أوراقك أمام الشريك، وهذا يمنحك نقطة إضافية للوصول إلى قلبه وكسب ثقته وشعوره بالأمان لوجوده معك.
صحياً: قد تمرّ بأزمة صحية عابرة تقرر بعد المعافاة منها الانكباب على ممارسة الرياضة باستمرار.
حظك اليوم برج الميزان اليوم الجمعة 5-11-2021
مهنياً: ما تقدم عليه يحفّزك ويجعل نجمك ساطعاً وقد يتحدث عنك الناس على أثر ما تقدّمه من مقترحات وحلول وأفكار بنّاءة ومفيدة.
عاطفياً: تشعر بارتياح معنوي وأمل بمصالحة وتقارب مع الشريك والتخطيط لمستقبل واعد معاً وبناء أسرة متماسكة.
صحياً: يخيل إليك أنك مصاب بأمراض لا وجود لها، لذا قم بالفحوص اللازمة لتطمئن.
حظك اليوم برج العقرب اليوم الجمعة 5-11-2021
مهنياً: تشعر ببعض التراجع المعنوي ويترافق ذلك مع بعض التردّد الذي يفرض عليك الحسم قبل تفاقم الأمور.
عاطفياً: إذا كنت مهتماً باستمرار العلاقة عليك تقديم التنازلات والصمت أو المرونة التامة.
صحياً: توعك غير مؤلم قد يتطور إلى حالة صحية خطرة إذا أهملته.
حظك اليوم برج القوس اليوم الجمعة 5-11-2021
مهنياً: اذهب إلى لقاءاتك نشيطًا ومتفائلاً سواءً أكانت هذه اللقاءات شخصية أو مهنية أو اجتماعية، المهم أن تكون حاضراً لتطلع على كامل التفاصيل.
عاطفياً: عليك التكيّف مع الجوّ العاطفي الجديد واتخاذ مواقف أكثر إيجابية من كل ما يحصل معك منذ مدة.
صحياً: لا تعرّض نفسك للكثير من الضغوط في عملك، بل خذ الأمور بلين وهدوء.
حظك اليوم برج الجدي اليوم الجمعة 5-11-2021
مهنياً: تحسّن الأوضاع وحضورك الذهني يسهمان إلى حدّ كبير في رفع قدراتك للتكيف مع كل الأمور، وتنفيذ خطوات جريئة جداً في العمل.
عاطفياً: ابتعد عن مضايقة الشريك والتسبب بالأذى له، فأنت لا تدرك عواقب ما تقوم به إذا استمررت على هذا النحو.
صحياً: آلام مفاجئة في القدمين بسبب كثرة الوقوف واعتماد الأدراج في العمل.
حظك اليوم برج الدلو اليوم الجمعة 5-11-2021
مهنياً: تراودك الشكوك في كل من تواجهه، حتى لو كنت تلتقيه للمرة الأولى، لا تكن قاسياً في أحكامك، وليّن مواقفك في بعض الأمور.
عاطفياً: قد تجد نفسك في مأزق مفاجئ بسبب عدائيتك تجاه الشريك، وهذا سيدفعه إلى الحسم سريعاً
صحياً: أوجاع مفاجئة في المفاصل تبقيك عاجزاً عن القيام بأي نشاط وتلازمك ليل نهار.
حظك اليوم برج الحوت اليوم الجمعة 5-11-2021
مهنياً: تزول الخلافات الهامشية والسطحية مع بعض الزملاء، وتتخلص من رواسب الماضي الرابضة على كاهلك وتزعجك باستمرار.
عاطفياً: إذا كنت ترغب في الاستقرار، فإنّ الشريك الحالي هو الشخص المناسب للقيام بهذه الخطوة.
صحياً: كن منفتحاً على العلاجات الطبية والغذائية السليمة، وتقيد بالإرشادات المطلوبة.
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