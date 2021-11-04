جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، مساء أمس الأربعاء، إنه جرى صرف ما يقرب من 22% من مقررات شهر نوفمبر الجارى، حتى الآن، إلى جانب، استمرار طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.
جدير بالذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت أنه نظراً لوجود بعض البطء فى نظام معلومات صرف الخبز، أمس الأربعاء، فإنه يجوز فى هذه الحالة فقط أن يقوم صاحب المخبز بصرف الخبز للمواطن مع الاحتفاظ بشكل مؤقت بالبطاقة التموينية لديه هذا اليوم فقط لحين رجوع انتظام نظام معلومات صرف الخبز بصورة طبيعية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التموين: صرف 22% من مقررات سلع نوفمبر لـ أصحاب البطاقات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.