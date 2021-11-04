التموين: صرف 22% من مقررات سلع نوفمبر لـ أصحاب البطاقات

جدة - نرمين السيد - وقالت، فى بيان لها، مساء أمس الأربعاء، إنه جرى صرف ما يقرب من 22% من مقررات شهر نوفمبر الجارى، حتى الآن، إلى جانب، استمرار طرح السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أولا بأول للمواطنين.

جدير بالذكر، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أعلنت أنه نظراً لوجود بعض البطء فى نظام معلومات صرف الخبز، أمس الأربعاء، فإنه يجوز فى هذه الحالة فقط أن يقوم صاحب المخبز بصرف الخبز للمواطن مع الاحتفاظ بشكل مؤقت بالبطاقة التموينية لديه هذا اليوم فقط لحين رجوع انتظام نظام معلومات صرف الخبز بصورة طبيعية.