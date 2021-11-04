حكم دفن أكثر من ميت فى القبر الواحد.. اعرف الصح

جدة - نرمين السيد - وقالت الإفتاء، فى إجابتها على سؤال: "هل يجوز وضع أكثر من ميت فى العين الواحدة؟": "الأصل إفراد الميت بالدفن فى القبر، وفى حال امتلاء القبور يتم الدفن فى قبور أخرى، ولا يدفن أكثر من ميت فى العين الواحدة، إلا فى حال امتلاء القبور أو تعذر الدفن فيها، فإن ذلك يصير ضرورة تجيز ما هو خلاف الأصل.
وأضافت: "ويجوز حينئذ جمعُ أكثرَ مِن ميت مِن صنفٍ واحد ذكورًا أو إناثًا فى عين واحدة، مع مراعاة الفصل بينهم بحاجزٍ ما أمكن ولو بشبر من تراب".
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