فيديو- الصحة تزف بشرى: إلغاء الـ 100 جنيه رسوم تطبيق جواز السفر الداخلى

جاء ذلك، خلال مدخلة مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل عبر فضائية CBC، مساء الأربعاء.
وأضاف أن المواطن يدفع رسوما قدرها 250 جنيهًا حال الرغبة فى استخدام التطبيق لأغراض السفر خارج البلاد، مشيرا إلى أن الوزارة طرحت التطبيق إلى جانب الشهادة الورقية تيسيرًا على المواطنين.
وأشار إلى أن التطبيق يظهر للمواطن نفس بيانات الشهادة المؤمنة بـ"QR CODE" تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء بإلزامية الحصول على لقاح كورونا للدخول إلى بعض الأماكن، موضحًا أن الوزارة تعمل على التطبيق منذ شهر أبريل الماضى.
جدير بالذكر، أن وزارة الصحة والسكان أطلقت تطبيق جواز السفر الصحى على متجر "جوجل بلاى ستور" لإمكانية تنزيله على هواتف الأندوريد والأيفون، مشيرة إلى أن التطبيق يتيح معرفة موقف الشخص من تطعيم لقاح كورونا، وهو مزود بثلاثة ألوان، الأحمر يدل على أن الشخص غير حاصل على اللقاح.. أما اللون الأصفر، فيدل على تلقى جرعة واحدة من اللقاح، بينما الأخضر يدل على تناول جرعتين منه.
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