غدا.. الإفتاء تستطلع هلال ربيع الآخر.. وفلكيا يبدأ السبت

جدة - نرمين السيد - وكان المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قد كشف، فى بيان له، بأن الحسابات الفلكية أكدت أن هلال الشهر الجديد ريبع الآخر سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الحادية عشرة والدقيقة 15 ليلاً بتوقيت القاهرة المحلى اليوم الخميس 4 نوفمبر.

وأشار معهد البحوث الفلكية إلى أن الهلال الجديد سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 35 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس اليوم وفي باقي محافظات الجمهورية، يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 33 – 36 دقيقة، وبذلك تكون غرة شهر ربيع الآخر، فلكيا يوم السبت المقبل.