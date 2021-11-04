طقس الخميس.. الحرارة معتدلة وبرودة ليلا ورياح متقطعة.. القاهرة 28

جدة - نرمين السيد - ويكون الطقس حارا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على جميع الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

أما عن الظواهر الجوية، فتنتشر شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 25ر2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 28 19

الإسكندرية 28 19

وادى النطرون 28 18

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 20

دمنهور 28 19

بلطيم 27 20

مطروح 26 18

السلوم 29 15

سيوة 30 16

بورسعيد 27 21

دمياط 27 21

الزقازيق 28 19

المنصورة 28 18

الإسماعيلية 28 20

السويس 28 21

العريش 27 19

رفح 27 18

رأس سدر 30 21

نخل 27 17

نويبع 28 23

طابا 28 20

كاترين 24 14

الطور 30 21

شرم الشيخ 31 24

الغردقة 31 22

مرسى علم 31 21

الفيوم 28 17

بنى سويف 29 17

المنيا 30 17

أسيوط 31 18

سوهاج 32 18

قنا 32 19

الأقصر 33 20

أسوان 35 21

ادفو 35 21

أبوسمبل 35 22

الوادى الجديد 32 18

حلايب 29 21

شلاتين 32 19