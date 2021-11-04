فيديو- الإسكان توضح خطوات الانتقال إلى الحى الحكومى بـ العاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بشكل دورى معه مسؤولى الوزارة، لافتا إلى أن وزارة الإسكان مسؤولة على إيصال المرافق بالكامل لـ العاصمة الإدارية الجديدة، وبعض الطرق والميادين والمناطق المحيطة بـ الحى الحكومى.





وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان فى برنامج "مساء دى إم سى"، المذاع على قناة "دى إم سى" الفضائية، أنه تم الانتهاء من الحى الحكومى بشكل كامل، لافتا إلى أنه جاهز لاستقبال الموظفين تدريجيا بداية من ديسمبر المقبل. واستطرد: "كل وزارة سوف تجهز الأطقم التى سيتم نقلها بشكل تدريجى إلى العاصمة الإدارية". وتابع عباس: "لدينا وحدات سكنية جاهزة للاستلام لمن يرغب من الموظفين الذين سيتم نقلهم لـ العاصمة الإداررية، لافتا إلى أن الفترة التجريبية للانتقال إلى الحى الحكومى بـ العاصمة الإدارية الجديدة مدتها 6 أشهر".

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