/659668/موعد-مباراة-الإسماعيلي-والبنك-الأهلي-في-الدوري-المصري

يدخل فيرق البنك الأهلى في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الخميس، نادى الإسماعيلى على ملعب بتروسبورت، فى إطار مباريات الأسبوع الثالث من منافسات بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قائمة الإسماعيلي

حارس مرمى: محمد فوزى، أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: باهر المحمدى، محمد هاشم، محمد عمار، عصام صبحى، محمد دسوقى، أحمد عيد.

خط الوسط: محمود دونجا، عماد حمدى، عمر الوحش، محمد مخلوف، محمد عادل، محمد الشامى، أحمد مدبولى، أحمد مصطفى، عبد الرحمن مجدى.

خط الهجوم: شكرى نجيب، شيلونجو، شونجا.

صرح المهندس يحيي الكومي رئيس مجلس إدارة نادي الاسماعيلي ، أنه مع بداية عهد المجلس الجديد قرر مجلس الإدارة فتح صفحة جديدة مع جماهير النادي في كل مكان وخاصة علي منصات التواصل الإجتماع الخاصة بالنادي ، حيث قرر مجلس الإدارة برئاسة يحيي الكومي فك الحظر عن جماهير النادي والتي تم حظرها بسبب الهجوم علي مجالس الإدارات السابقة .

وتابع البيان ، "وطالب مجلس الإدارة من جماهير الناجي العظيمة في كل مكان عدم التجاوز مرة أخري تجاه أي فرد سواء من مجالس إدارات سابقة أو فيه عهد المجلس المنتخب الجديد لإظهار الرقي الذي تشتهر به جماهير النادي الاسماعيلي في كل مكن .

و أكد ميدو في تصريحات إذاعية على فخره الكبير بمطالبة جماهير الإسماعيلي له بتولي تدريب الفريق مشيرًا إلى أن تدريب الدراويش شرف كبير له وتجربتي السابقة كانت كلها نجاحات وحقق فيها نتائج إعجازية بأقل الإمكانيات.

و أضاف نجم توتنهام و روما السابق: “كل ما تم صرفه كصفقات في الإسماعيلي كان 500 ألف جنيه فقط أثناء تواجدي، و رغم ذلك قدمنا نتائج استثنائية”.

و أنهي حديثه قائلاً: “حتى الآن لم يتحدث معي أي مسؤول من الإسماعيلي وكل المفاوضات خلال الساعات الماضية كانت عن طريق محبين للنادي، إذا شعرت أن النادي يجهز لصفقات قوية في يناير و يملك مشروع قويًا سأترك كل شيء و أوافق على الفور على تدريب هذا النادي العريق”.