تعرف على موعد مباراة ليفربول القادمة

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي المقبلة أمام فريق وست هام، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

انتهت أحداث مباراة ليفربول واتليتيكو مدريد، بنتيجة هدفين دون رد، لصالح فريق الريدز، في لقاء الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب الأنفيلد.

ونجح البرتغالي ديجو جوتا من إحراز الهدف الأول في الدقيقة الـ 13 من عمر المباراة، من خلال هجمة منظمة من لاعبي ليفربول بمجموعة من التمريرات المتتالية على الجبهة اليمنى أنهاها ترينت ارنولد بعرضية مباشرة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها ديوجو جوتا برأسية قوية سكنت شباك الحارس يان أوبلاك.

وسجل السنغالي ساديو ماني الهدف الثاني في الدقيقة الـ 21 من عمر المباراة من خلال هجمة منظمة سريعة من لاعبي ليفربول أنهاها ترينت ارنولد بتسديدة مباشرة من خارج حدود منطقة الجزاء وجدت متابعة في طريقها من ساديو ماني بلمسة سحرية وضعت الكرة داخل الشباك بعد أن خدعت الحارس يان أوبلاك.

في حين تلقي فيليبي لاعب خط وسط اتليتيكو مدريد بطاقة حمراء في الدقيقة الـ 38 من عمر المباراة، بعد إعتراض غير لائق على حكم المباراة، بعد تلقيه بطاقة صفراء من عرقلة لساديو مانى.

تشكيل ليفربول لمواجهة أتلتيكو مدريد:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت، ماتيب، فان دايك، تيسمسكاس.

خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تشامبرلين.

الهجوم: ساديو ماني، جوتا، محمد صلاح.

ليفربول أمام اتليتيكو مدريد:

حقق ليفربول الفوز على اتليتيكو مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في لقاء الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وشهد على اللقاء ملعب واندا ميترو بوليتانو، معقل الفريق الإسباني.